Non poteva che chiamarsi Tridente il motoscafo su cui Maserati mi ha fatto salire, in occasione della prova della Maserati Grancabrio (di cui vi lascio il link in fondo all'articolo).

Il logo del marchio di Modena, infatti, è anche il simbolo del dio del mare - Nettuno - ed intarsiato in bella vista sul legno che riveste la prua di questa elegante imbarcazione.

Nel video la potete guardare più in dettaglio, prima di vederla in azione sulle acque del Lago Maggiore.

Il motoscafo del dio del mare

Il Maserati Tridente è un motoscafo lungo 34 piedi, cioè poco più di 10 metri, limite entro cui vengono classificati i cosiddetti natanti. Si tratta di una distinzione che in nautica separa le unità che hanno obblighi burocratici minori, tra cui quello di dover per forza esporre una bandiera di immatricolazione.

Per quel che riguarda la realizzazione, invece, il Tridente è stato progettato in collaborazione con l'azienda di tecnologia marina britannica Vita Power, e realizzata con il supporto della Hodgdon Yachts basata in Maine, USA, con oltre 200 anni di esperienza nella produzione di yacht e tender.

Maserati Maserati Tridente motoscafo Vita Power - Foto

Lo scafo di color rosa dorato è realizzato in fibra di carbonio, con le murate (le parti laterali, le fiancate) che si uniscono al piano di coperta senza ostacoli. Senza cioè l'installazione di componenti che in gergo nautico vengono definite con i termini: falchetta, candelieri e draglie (che formano la battagliola), pulpito di prua o di poppa.

Sono sostanzialmente tutti quegli elementi a cui ci si può appoggiare e aggrappare durante la navigazione per spostarsi da una parte all'altra dell'imbarcazione. Ma qui - come su altri motoscafi, del resto - quello che contava di più era la pulizia del design.

Sfreccia sull'acqua a 75 km/h

Parliamo di una tipologia di imbarcazione definita come day cruiser, pensata cioè per navigare in acque interne o in mare vicino alla costa, per fare trasferimenti in velocità e godersi le baie e le spiagge più belle.

A bordo, nella zona di quello che viene definito pozzetto possono essere ospitati fino a 8 passeggeri, su divani e poltrone color crema. Verso prua c'è una plancia di comando che permette al timoniere di interagire con le funzioni della barca tramite grandi display touchscreen.

Dietro alla zona salotto del cosiddetto "quadrato" c'è uno spazio "prendi-sole" e, a poppa, la scala di accesso all’acqua per fare il bagno una volta gettata l'ancora in rada. E si può anche montare un tendalino solare per fare ombra. Sottocoperta, la zona giorno include una cabina con bagno privato.

Maserati Maserati Tridente motoscafo Vita Power - Foto

Come prestazioni, il Maserati Tridente arriva a una velocità massima di 40 nodi (circa 75 km/h) e può navigare a una velocità di crociera di 25 nodi (circa 45 km/h).

La potenza totale è di 600 CV, sviluppati da 2 motori elettrici per circa 50-70 km (quasi 40 miglia nautiche) di autonomia. La batteria ha una capacità di 263 kWh (contro i 92,5 kWh delle Maserati GranTurismo e Maserati GranCabrio Folgore) e si può ricaricata in meno di 1 ora a una colonnina ad alta potenza in corrente continua DC.

Il prezzo? Si parte da circa 2,6 milioni di dollari, cioè quasi 2,5 milioni di euro.