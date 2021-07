L’ultima volta che ho guidato una Lamborghini, ho riflettuto su quanto fosse speciale l’oggetto su cui mi trovavo a bordo. Mi riferisco alla Lamborghini SIAN, vi lascio il link alla video-prova più avanti, scorrendo il testo verso il basso.

Non avrei immaginato, infatti, che nel giro di poche settimane sarei salito a bordo della Tecnomar for Lamborghini 63, uno yacht di lusso molto veloce nato dalla collaborazione tra Lamborghini e il cantiere nautico The Italian Sea Group.

Una supercar del mare

Per celebrare l’anno in cui Ferruccio Lamborghini ha fondato l’azienda, dunque, i due marchi hanno lavorato insieme per realizzare una Limited Edition di 63 esemplari, come suggerisce il numero contenuto nel nome della barca. Che, in realtà, ricorda anche la sua lunghezza: 63 piedi, ovvero 20 metri “fuori tutto”, per usare il gergo nautico (la larghezza, invece, è di 5,4 metri; il peso - detto dislocamento - di 24 tonnellate, cioè 24.000 kg).

Ma 63 è anche il numero previsto da Lamborghini per la produzione della SIAN, la sportiva da cui ha preso vita il progetto di una barca con caratteristiche uniche, uno yacht di lusso con prestazioni tipiche di imbarcazioni più compatte. E con un legame forte, integrato, con il marchio automobilistico di Sant’Agata Bolognese, che emerge non solo nella definizione dell’aspetto esterno.

L’atmosfera che fino a 12 passeggeri possono respirare a bordo, infatti, è molto più “Lamborghini” di quanto si potrebbe pensare. Le forme, i materiali - persino la strumentazione davanti al pilota - riprendono fedelmente i componenti con cui vengono costruite le automobili con il marchio del Toro. Sia negli ambienti esterni, sul ponte, sia scendendo sotto coperta, con la possibilità di configurare i dettagli a piacimento attraverso lo stesso programma Ad Personam con cui è possibile configurare le supercar bolognesi.

4.000 CV

E anche le prestazioni sono da "Lamborghini del mare”. Parliamo della barca più veloce all’interno della flotta Tecnomar, che raggiunge una punta di 60 nodi (ovvero 111 km/h), con una velocità di crociera di 40 nodi (75 km/h), andatura in cui l’autonomia è di 210 miglia nautiche (389 km), per un totale di 10 ore di navigazione. Con un serbatoio del carburante di 3.600 litri, in queste condizioni il consumo dei due motori MAN bi-turbo diesel da 4.000 CV e "24 mila” di cilindrata (24.000 dm3 o 24 litri) è di 360 litri/ora.

Ma la sportività di questo progetto è stata cercata anche in tutti quegli aspetti tecnici che riguardando le eliche, o le caratteristiche dello scafo, come i pattini che deflettono il flusso d’acqua aiutando la carena a generare portanza sollevandosi. Grazie anche ai cosiddetti step, dei gradini che controllano la stabilità longitudinale della barca, oltre a favorire anche loro la portanza della barca, guidando il distacco del flusso d’acqua ad alta velocità e invitando l’entrata dell’aria sotto lo scafo facilitando lo scorrimento e diminuendo la resistenza idrodinamica.

Prestazioni al top anche nella "guida"

Per ottimizzare le prestazioni in fase di planata ci sono anche dei flap regolabili che permettono di variare l’assetto della barca, quindi in sostanza il suo posizionamento rispetto all’acqua. D’altronde, termini come “rollio", o “beccheggio", che usiamo spesso parlando di auto, derivano proprio dal mondo della nautica, e questa è una barca dove la tenuta di rotta è stata molto curata dai tecnici, essendo capace di raggiungere velocità così alte anche in fase di crociera, non solo in termini assoluti.

Tenendo conto anche dell’aerodinamica, come nel caso della forma dell'hard top, che ha dimensioni più grandi rispetto alle strutture che di solito si usano su imbarcazioni di questo tipo, per riparare dal sole o dalle intemperie.

Il tutto con un prezzo di partenza di poco superiore ai 3 milioni di euro, quindi non così lontano al valore della Lamborghini SIAN che ha fatto da ispirazione per questo progetto (potete approfondire in quali aspetti guardando il video).

Potendo spendere questa cifra per togliervi uno sfizio del genere, voi, quale delle due Lamborghini scegliereste?