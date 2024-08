Quest'anno Rolls-Royce si presenta in grande stile a Monterey. Assieme alla one-off Spectre Semaphore la Casa ha presentato un'altra chicca, pronta per mostrarsi al The Quail di Monterey: la Rolls-Royce Phantom Scintilla.

Una delle tante creazioni che definire "speciali" sarebbe riduttivo del reparto personalizzazioni di Goodwood. Un gioiello su ruote. Ecco come è fatta.

Alle origini del mito

Ispirata allo Spirit of Ecstasy - lo stemma che capeggia sulla sommità degli immensi frontali di ogni Rolls-Royce - la Phantom Scintilla è dotata di serie di una verniciatura bicolore creata su misura, con la parte superiore della carrozzeria dipinta in Andalusian White e quella inferiore in Thracian Blue. Osservando attentamente, si noterà una doppia striscia gessata che si estende per tutta la lunghezza della carrozzeria, una dipinta di bianco e l'altra di blu.

Lo Spirit of Ecstary della Phantom Scintilla è realizzato in ceramica, un omaggio alla "Nike di Samotracia", scultura greca in marmo custodita nel Louvre di Parigi e realizzata nel 190 a.C., che ispirò l'amministratore delegato di Rolls-Royce Claude Johnson nel creare lo Spirit of Ecstasy nel 1910.

Rolls-Royce Rolls-Royce Rolls-Royce

Opera d'arte inclusa

Ma è all'interno che la Phantom Scintilla dà il suo meglio. Rolls-Royce ha dichiarato di aver impiegato più di due anni e mezzo (!) per sviluppare il layout dell'abitacolo della propria ammiraglia. E si vede.

Il tetto presenta la caratteristica illuminazione, con un motivo su misura che "aumenta il senso di movimento". Sulle portiere e sui sedili ci sono ben 36 sezioni con motivi ricamati, per un totale di 633.000 punti. Solo questo dettaglio richiede 40 ore di lavoro.

Sul cruscotto della Phantom Scintilla si trova un'opera d'arte chiamata "Celestial Pulse", un insieme di sette "nastri" di alluminio che si incrociano tra loro, rifiniti con lo stesso materiale ceramico dello Spirit of Ecstasy esterno.

A differenza della Spectre Semaphore la Rolls-Royce Phantom Scintilla sarà prodotta in una serie limitata di 10 unità. Sebbene non sia stato fornito alcun prezzo, Rolls-Royce afferma che saranno tra le Phantom più costose consegnate in Nord America. Ah, sono già state tutte vendute.

Fotogallery: Rolls-Royce Phantom Scintilla