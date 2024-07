La grande cabriolet che vedete in queste foto si chiama Cadillac Sollei. Il suo strano nome è una combinazioni delle parole SOL, con riferimento al sole, e LEIsure, ovvero tempo libero, e si tratta di una grande auto di lusso basata sulla piattaforma Ultium in comune con la Celestiaq, l'ultima super berlina della Casa americana.

L'obiettivo di questo ambizioso progetto? Mostrare al mondo intero in che direzione sta andando la divisione di Cadillac dedicata alle auto su commissione, oggi più forte che mai.

Una cabrio unica

La Cadillac Sollei, che lo ricordiamo è ancora una concept, è una grande cabrio con carrozzeria realizzata su misura. L'elemento principale del suo design è la grande linea centrale della carrozzeria che corre lungo la fiancata e collega i fari anteriori e i nuovi fanali posteriori, che si estendono sul retro in un unico elemento.

Il concept è privo delle tradizionali maniglie delle porte e presenta invece sottili pulsanti collocati nella modanatura di alluminio che circonda l'abitacolo: un dettaglio che conferisce all'auto un design pulito e minimale.

Anthony Alaniz / Motor1 Cadillac Sollei Concept 2024

Come ciliegina sulla torta, poi, gli esperti di Cadillac hanno scelto di aggiungere diversi dettagli in metallo all'interno e all'esterno con una nuova finitura chiamata "Aurora", che prende il nome dall'aurora boreale e australe, compreso il telaio del parabrezza in alluminio massiccio ricavato dal pieno.

In base a quanto specificato Erin Crossly, direttore del design della Cadillac Celestiq, in generale, l'azienda ha scelto di utilizzare solo materiali sostenibili per le sue commissioni su misura e dunque anche per realizzare la Sollei, concentrandosi specificamente sull'assenza di plastica.

Cadillac Cadillac Sollei Concept 2024

Abitacolo extra lusso

Se già negli esterni questa nuova cabrio Cadillac è davvero unica, è negli interni che si distingue in particolar modo dalle sorelle più piccole. In abitacolo, infatti, sono state installate delle finiture in legno impiallacciato, tagliato e rivestito a mano con finiture a poro aperto.

I sedili, poi, sono stati rivestiti con uno speciale materiale con un motivo che ricorda i raggi di sole nelle perforazioni, nelle trapuntature e nei ricami, e Cadillac ha aggiunto un pigmento rosa iridescente alla pelle Nappa per creare un effetto cangiante a seconda dell'inclinazione della luce.

Cadillac Cadillac Sollei Concept 2024, l'abitacolo Cadillac

John Roth, vicepresidente globale di Cadillac, durante la presentazione ha commentato: