L'auto che vedete in queste foto si chiama Honda HP-X ed è la prima concept car moderna della Casa giapponese. Disegnata da Pininfarina, è stata presentata per la prima volta al Salone dell'Auto di Torino del 1984, come anteprima di un'auto sportiva e ultra-aerodinamica.

A distanza di 40 anni, l'azienda ha scelto di esporla ad agosto al Concorso d'Eleganza di Pebble Beach completamente restaurata, dove sarà la prima auto giapponese a partecipare in oltre 50 anni di storia dell'evento, gareggiando nella categoria "Wedge-Shaped Concept and Prototypes Class".

Una Honda in tutto

Per parlare di questa particolare concept altro non si può fare che iniziare dalla carrozzeria. La HP-X, infatti, viene disegnata da Pininfarina a metà degli anni '80 con due particolarità uniche: l'assenza delle portiere e la forma a cuneo.

La carrozzeria in un pezzo unico, infatti, viene ideata così e dotata di diverse appendici aerodinamiche in kevlar e fibra di carbonio con l'obiettivo di generare il cosiddetto "effetto suolo", qualcosa di accentuato anche dal tettuccio in Perspex monopezzo rimovibile in stile jet da combattimento.

Honda Honda HP-X Concept 1984 Honda Honda

Proprio come gli esterni, anche gli interni della HP-X vengono disegnati e prodotti con materiali innovativi grazie a un'approfondita ricerca stilistica condotta dalla stessa Pininfarina e dotati di un avanzato "sistema elettronico di supporto alla guida" sviluppato da Honda con GPS e persino avvisi sulle condizioni stradali tramite un "sonar speciale".

Come motore, infine, viene scelto un nuovo V6 da 2,0 litri derivato da quello installato sulle auto di Formula 2 di Honda e costruito al tempo facendo ampio uso di materiali innovativi.

Honda Honda HP-X Concept 1984

Totalmente restaurata

Durante il restauro in vista di Pebble Beach, Honda ha mantenuto la HP-X il più originale possibile, con la stessa verniciatura bicolore bianca e blu-navy del tempo con dettagli rossi e interni in pelle scamosciata bianca e rossa.

Honda Honda HP-X Concept 1984

Felix Kilbertus, Chief Creative Officer di Pininfarina, ha commentato: