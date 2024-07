Dopo anni di attesa il ritorno della BMW M5 Touring è sempre più vicino. La data da segnare sul calendario è quella del 15 agosto, giorno del debutto della super station wagon tedesca a Pebble Beach, negli Stati Uniti, al fianco di versione one off della M5 berlina.

Nome in codice G99, avrà lo stesso powertrain ibrido plug-in della tre volumi, con la quale condividerà anche gran parte della meccanica. Ecco tutti i dettagli.

Arriva a novembre

La nuova BMW M5 Touring entrerà in produzione a novembre e sarà consegnata ai primi acquirenti nella primavera del 2025. Le specifiche tecniche non sono ancora state rese note per il momento ma, come detto, quasi certamente gran parte della meccanica sarà condivisa con la berlina.

Sotto il cofano, dunque, dovrebbe essere confermato il powertrain ibrido plug-in della berlina, composto dal V8 biturbo di 4,4 litri e un elettrico sincrono a magneti permanenti integrato nel cambio automatico a 8 rapporti, per un totale di 727 CV e 1.000 Nm di coppia.

BMW M5 Touring Teaser

Così la super wagon bavarese dovrebbe riuscire a scattare da 0 a 100 km/h in poco più dei 3,5 secondi previsti per la berlina, con una velocità massima di 250 km/h aumentabile fino a 305 km/h come optional.

La prima M5 Touring americana

Negli Stati Uniti le station wagon stanno tornando di moda. Oltreoceano, infatti, sembrano essersi un po' stancati dei SUV, tanto da aver iniziato a "bramare" le wagon sportive, ovvero quelle progettate per andare più velocemente possibile da A a B.

L'esempio più lampante di questo fenomeno si può vedere nell'interesse che si è generato intorno alla notizia di arrivo anche negli States della nuova M5 Touring, una delle station sportive più attese degli ultimi anni che, nelle precedenti generazioni, lì non era mai arrivata fino a oggi.

Per saperne di più, con maggior certezza, non resta che attendere qualche settimana.