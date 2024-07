Avete appena ordinato la vostra nuova BMW M5 e siete già pronti a trasformare la sua carrozzeria? La Casa tedesca non ha perso tempo e a circa un mese dal debutto del modello presenta gli accessori ufficiali firmati M Performance.

Questa lunga serie di componenti rendere ancora più aggressiva la berlina ibrida plug-in da 727 CV, donandole un look da vera auto da corsa.

Cura a base di fibra di carbonio

Buona parte delle cosiddette "M Performance Parts" sono in fibra di carbonio, per provare a non aggravare ulteriormente sul peso di quasi 2,5 tonnellate. Dallo splitter al diffusore sdoppiato, ora l'estetica della M5 è davvero affilata. E a essere in carbonio sono anche il tappo del serbatoio e gli inserti laterali sui paraurti.

Il diffusore M Performance sulla nuova BMW M5

Oltre a queste componenti, la nuova M5 può essere equipaggiata con degli adesivi laterali neri opachi e con cerchi in lega leggera. A completare il pacchetto di aggiornamenti ci sono anche i terminali di scarico (realizzati con una combinazione di titanio e fibra di carbonio) con tanto di scritta "M5" in rilievo.

Verso una nuova M5 CS?

Ricordiamo che oltre agli accessori M Performance, si può richiedere la BMW con una serie di pacchetti opzionali che includono il tetto in carbonio (più leggero di 30 kg rispetto a quello standard) e i freni carboceramici (-25 kg).

BMW Nuova BMW M5 con componenti M Performance

C'è anche da dire che per avere una M5 davvero più leggera bisognerà attendere una possibile versione CS, che potrebbe essere lanciata nei prossimi anni e che potrebbe avere di serie questi optional, oltre ai sedili con guscio in carbonio (attualmente non presenti sulla nuova M5).

Nella precedente generazione, questa variante speciale aveva ridotto di 230 kg il peso rispetto alla M5 Competition. Lo stesso potrebbe verificarsi sul nuovo modello, ma per averne la conferma dovremo attendere ancora un po' di tempo.