Dopo 14 anni torna la BMW M5 Touring. La più sportiva delle station bavaresi si svela a Pebble Beach dopo numerosi teaser. Nome in codice G99 è la terza nei 40 anni di storia della media dell'Elica, dopo la E34 del 1992 e la E60 del 2007.

Sotto il cofano batte il cuore del V8 biturbo ibrido plug-in da 727 CV e 1.000 Nm di coppia della berlina, che la rende a tutti gli effetti la station più potente al mondo. Scopriamola.

BMW M5 Touring 2024, gli esterni

Cattivissima negli esterni, la nuova BMW M5 Touring è stata realizzata partendo dalla nuova Serie 5 standard, rispetto alla quale è stata allungata leggermente ma soprattutto allargata a livello di carreggiate, di ben 75 mm all'anteriore e di 48 mm al posteriore.

Sia davanti sia dietro i paraurti sono stati sostituiti con elementi più aerodinamici e massicci, dotati di grandi splitter e spoiler, abbinati alle immancabili minigonne laterali, per un look generale estremamente aggressivo.

BMW BMW M5 Touring (2024)

Più in basso, poi, sono stati aggiunti i doppi terminali di scarico, di serie in nero cromato, e gli immancabili cerchi in lega di generose dimensioni dal design specifico, ricoperti con pneumatici 285/40 ZR20 all'anteriore e 295/35 ZR21 al posteriore.

Il risultato di questa sapiente cura sportiva? Una delle station wagon più cattive di sempre, che sicuramente in strada si farà subito riconoscere, ancor prima di scaricare a terra tutta la propria potenza.

BMW BMW M5 Touring (2024) BMW BMW M5 Touring (2024)

BMW M5 Touring 2024, gli interni

Come gli esterni, anche gli interni della nuova BMW M5 Touring sono stati realizzati partendo dalla versione normale. Con tanti elementi votati alla sportività.

La pelle non manca, sia sui sedili sia sul cruscotto e può essere scelta in diverse colorazioni (anche bicromatiche) e con un leggero effetto brillante, presente per la prima volta su una BMW anche nella parte superiore dei sedili e delle portiere.

Il volante è caratterizzato da una coronaparticolarmente spessa e appiattita nella parte inferiore (una vera novità per BMW) e ricco di pulsanti personalizzabili che possono essere utilizzati per richiamare le molte impostazioni delle modalità di guida.

BMW BMW M5 Touring (2024), gli interni

In base a quanto specificato dalla Casa in questa prima fase, l'equipaggiamento di serie della nuova BMW M5 Touring comprende alcuni importanti accessori come il climatizzatore automatico a 4 zone, l'impianto audio Bowers & Wilkins con 18 altoparlanti, il sistema di infotainment con curved display da 12,3" per la strumentazione e da 14,9" per l'infotainment, dotato di grafiche specifiche, e l'head-up display.

La capacità del bagagliaio diminuisce rispetto a quella della Serie 5 Touring normale, passando da un minimo di 500 litri a un massimo di 1.630 litri, sul tetto è possibile caricare fino a 100 kg e, come per la M5 berlina, l'auto può trainare un rimorchio pesante fino a 2.000 kg.

Nuova BMW M5 Touring, il motore e la meccanica

Come abbiamo anticipato, sotto al cofano trova posto l'ormai immancabile 4.4 V8 Biturbo da 585 CV e 750 Nm di coppia, abbinato al motore elettrico integrato nel cambio automatico a 8 rapporti da 197 CV e 280 Nm di coppia, che permette alla nuova BMW M5 Touring sia di effettuare il Launch Control sia una funzione di extra boost a velocità comprese tra 30 e 150 km/h.

L'alimentazione del comparto elettrico è affidata a una batteria agli ioni di litio con una capacità di 18,6 kWh posizionata nel sottoscocca, per un'autonomia massima secondo BMW nel ciclo WLTP di 67 km in modalità 100% elettrica, con ricarica a 11 kW in AC.

Ovviamente tutti i 727 CV e i 1.000 Nm di coppia vengono scaricati a terra dalla trazione integrale xDrive, dotata anche di una funzione 4WD Sport a ripartizione prevalentemente posteriore e di una modalità di trazione posteriore pura.

I numeri parlando chiaro: scatto da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, da 0 a 200 km/h in 11,1 secondi e velocità massima di 305 km/h.

BMW M5 2024, il motore

Concludendo con le sospensioni, rispetto ai modelli standard della Serie 5 Touring, la cinematica dell'asse è stata notevolmente migliorata. Sulla più sportiva della gamma, infatti, trovano posto dei bracci di controllo modificati, con cuscinetti più rigidi, assale anteriore a doppio braccio e assale posteriore a cinque bracci, con ammortizzatori adattivi a molle specifiche M.

Ma non solo. Nel sottoscocca, infatti, gli ingegneri tedeschi hanno anche installato un ampio pacchetto di irrigidimenti strutturali d'acciaio, sia all'anteriore che al posteriore e hanno collegato in modo "particolarmente rigido" al telaio lo sterzo, incluso quello posteriore da 1,5 gradi.

I cosiddetti freni M compound con pinze a 6 pistoncini all'anteriore e pinze flottanti a 1 pistoncino al posteriore sono infine di serie. Come optional sono disponibili anche i carboceramici, che riducono il peso dell'auto di circa 25 kg.

BMW BMW M5 Touring (2024)

Nuova BMW M5 Touring, i prezzi e le disponibilità

La nuova BMW M5 Touring arriverà nelle concessionarie a partire da novembre 2024, quasi contemporaneamente alla M5 berlina. Il prezzo sul mercato tedesco partirà da 146.000 euro.