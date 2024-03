Lunghezza: 5.060 mm

Larghezza: 1.900 mm

Altezza: 1.515 mm

Passo: 2.995 mm

Bagagliaio: 570/1.700 litri

La BMW Serie 5 Touring si è recentemente aggiornata con la nuova generazione, nel segno della continuità per quanto riguarda lo stile, riservando la vera rivoluzione negli interni e soprattutto nel reparto motori. Per la prima volta infatti la grande station tedesca è disponibile anche in versione 100% elettrica, seguendo così l'esempio della berlina e della stragrande maggioranza della gamma dell'Elica.

Esteticamente tra versioni termiche e "alla spina" non cambia niente, se non per qualche piccolo dettaglio e lo stesso avviene in abitacolo e nel bagagliaio.

BMW Serie 5 Touring 2024, il posteriore

BMW Serie 5 Touring 2024, le dimensioni

La BMW Serie 5 Touring 2024 supera per la prima volta i 5 metri di lunghezza arrivando a 5,06 metri (5.060 mm), mentre in larghezza tocca quota 1,9 (1.900 mm) mantenendo un'altezza classica per il segmento con 1,51 metri (1,515 mm). Il passo - la distanza tra il centro ruota anteriore e quello posteriore - cresce rispetto alla precedente generazione a 2,99 metri (2.995 mm).

BMW Serie 5 Touring 2024, abitabilità e bagagliaio

A livello di arredamento la BMW Serie 5 Touring 2024 segue pedissequamente la con la plancia dominata dal BMW Curved Display composto dalla strumentazione digitale da 12,3" e dal monitor dell'infotainment da 14,9". I cambiamenti sono naturalmente a livello di spazio.

BMW Serie 5 Touring 2024, la plancia

Il tetto parallelo al terreno permette di sfruttare al meglio lo spazio in altezza senza penalizzare i passeggeri più alti. Il divanetto non è scorrevole ma di centimetri per le game ce ne sono in abbondanza. Peccato però per il disegno bombato al centro e la presenza del tunnel della trasmissione particolarmente ingombrante. Anche sulla BMW i5 Touring, quella elettrica, basata sulla stessa piattaforma della termica.

La capacità del bagagliaio è nella media con 570 litri minimo che arrivano a 1.700 abbattendo gli schienali posteriori, con schema 40:20:40. Volumetria che non cambia con le motorizzazioni: che si scelga una versione termica o elettrica non si perde nemmeno un centimetro.

Il bagagliaio della BMW i5 Touring con schienali in posizione Il bagagliaio della BMW i5 Touring con schienali abbattuti

Peccato poi che con la nuova generazione la BMW Serie 5 Touring abbia perso il lunotto apribile, comodo per infilare o sfilare oggetti dal bagagliaio senza dover aprire il portellone.

Attualmente la gamma motori comprende due diesel e due elettrici, prossimamente arriveranno anche powertrain plug-in e la più potente BMW M5 Touring.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione BMW 520d Touring 197 CV Diesel Posteriore, cambio automatico BMW 520d xDrive Touring 197 CV Diesel Integrale, cambio automatico BMW i5 eDrive40 Touring 340 CV elettrico Posteriore BMW i5 M60 xDrive Touring 601 CV elettrico Integrale

BMW Serie 5 Touring 2024, le concorrenti con dimensioni simili

Parlare di concorrenti di BMW Serie 5 Touring significa citare prima di tutto le altre premium tedesche come Audi A6 Avant e Mercedes Classe E Station Wagon, entrambe ancora senza una controparte elettrica. Ci sono poi Volvo V90 e - anche se la carrozzeria da station si mischia con linee da coupé - le Porsche Panamera Sport Turismo e Taycan Sport Turismo.

Modello Lunghezza Bagagliaio BMW Serie 5 Touring 5,06 metri 570/1.700 litri Audi A6 Avant 4,94 metri 565/1.680 litri Mercedes Classe E SW 4,95 metri 615/1.830 litri Porsche Panamera Sport Turismo 5,04 metri 515/1.390 litri Porsche Taycan Sport Turismo 4,96 446/1.212 (84 frunk) Volvo V90 4,95 metri 551/1.517 litri