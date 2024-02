Abbiamo la fortuna di vivere in Europa, l'ultimo baluardo delle station wagon. Una carrozzeria dura a morire nel Vecchio Continente, offerta ancora oggi da numerosi costruttori. BMW compresa che con la nuova Serie 5 ha deciso di tenere in vita anche la Touring, fresca fresca di presentazione. Eppure la serie G61 ha perso una caratteristica decisamente utile e da sempre apprezzata dai suoi proprietari: il lunotto apribile.

Una funzione introdotta fin dalla E34 Touring e sempre presente, anche sulla mitica M5 E61. Dettaglio da poco solo per chi non hai mai dovuto utilizzarlo. Inserire qualcosa al volo nel bagagliaio senza dover aprire il portellone è una soddisfazione quasi impagabile. Che chi si porterà a casa la nuova Serie 5 Touring non potrà provare.

Questione di spazio

La domanda ora è: perché in BMW hanno deciso di togliere il lunotto posteriore apribile dalla nuova Serie 5 Touring? Ecco cosa ci ha detto Alexander Schmuck, Product & Technology Communications Manager di BMW Nord America:

"Il motivo per cui il lunotto non si apre separatamente ha a che fare con il design snello, sportivo e aerodinamico della parte posteriore del veicolo e la linea del tetto spiovente. L'inclusione di un meccanismo per l'apertura separata del lunotto nel portellone posteriore sarebbe andata a discapito del volume interno del bagagliaio".

Bene, quindi la risposta ufficiale di BMW è semplice: abbiamo preferito privilegiare la capacità di carico. Ha senso, anche perché - siamo certi - si tratta di un sacrificio che in molti sono disposti a fare. Anche perché la nuova BMW Serie 5 Touring offre un bagagliaio che viaggia da un minimo di 570 a un massimo di 1.700 litri, a prescindere dalla motorizzazione. Diesel? Elettrica? Poco importa: lunghezza, larghezza e altezza del vano di carico rimangono immutate. sono identiche.

BMW Serie 5 Touring 2024, vista laterale BMW Serie 5 Touring 2024, il bagagliaio

Naturalmente è lecito chiedersi se cercare le motivazioni anche nel lato economico. Comodo il lunotto apribile, ma sviluppare un nuovo meccanismo che impatto potrebbe avere sui costi? Chissà. Consola il fatto che tale funzione sia rimasta sulla BMW Serie 3 Touring, anche se - come riportato da Autocar nel 2019 - i vertici della Casa non erano così convinti e solo per intercessione degli ingegneri anche la G21 ha il bagagliaio accessibile dal vetro posteriore.

È una cosa un po' nascosta. Abbiamo insistito per mantenerla, ma è necessario che i clienti lo sappiano, altrimenti scomparirà

BMW E34 BMW G31

C'è da dire poi che la BMW Serie 5 Touring 2024 mette sul piatto una serie novità davvero degne di nota, dalla prima volta dell'elettrico a nuovi powertrain elettrificati passando per tecnologie per infotainment e assistenti alla guida.