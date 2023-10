Quanto conta la capienza del bagagliaio nella scelta di un'auto? Se parliamo di sportive magari non moltissimo, ma per tutte le altre auto è sicuramente uno dei requisiti presi in considerazione dagli acquirenti. Specie ora che con il lievitare dei prezzi, molti devono rivolgersi a un'auto di taglia più piccola a cui spesso si richiede di ricoprire comunque il ruolo di vettura da famiglia.

In effetti, a guardare con attenzione i risultati delle vendite in Europa nel primo semestre del 2023, si scopre che molti dei modelli di maggior successo sono anche tra i più capienti nei rispettivi segmenti o categorie. Ecco quali sono i migliori tra i primi 25 leader del mercato continentale.

Segmento A - Citycar - Fiat Panda

I modelli intorno ai 3,6 metri, che rappresentano la "base" del mercato e compaiono nella classifica delle più vendute in Europa sono soltanto due ed entrambe portano il marchio Fiat. Fiat Panda e Fiat 500 non sono però le più capienti della loro fascia.

Fiat Panda è considerata una delle più riuscite e versatili vetture sul mercato, ma il suo bagagliaio arriva ad appena 225 litri, mentre concorrenti come Hyundai i10, Volkswagen up!, Kia Picanto e Toyota Aygo X con lunghezza analoga superano tutte i 250 litri.

Fiat Panda City Life 2020 Fiat Panda, il bagagliaio

Fuori classifica la Fiat 500, che piace per il suo look retro' ma che con tre porte e appena 185 litri di bagagliaio non è certo tra le più pratiche o spaziose auto del segmento A.

Vettura Posizione vendite EU Lunghezza Bagagliaio Fiat Panda 23 3,65 metri 225 litri Fiat 500 8 3,57 metri 185 litri

Segmento B - Dacia Sandero

Tra le utilitarie si può dire che le dimensioni contino molto, perché pochi cm si trasformano immediatamente in litri in più che fanno la differenza. La regina del segmento è infatti quella dalla taglia più generosa, Dacia Sandero, che si ritrova anche al secondo posto assoluto nella classifica delle vendite grazie al suo prezzo concorrenziale ma sospettiamo anche un po' per i suoi oltre 400 litri di bagagliaio.

Dacia Sandero 2020 Dacia Sandero 2020, il bagagliaio

Seguono due vere e proprie istituzioni come Renault Clio e Volkswagen Polo che stanno poco sopra i quattro metri e tra i 350 e i 400 litri.

Vettura Posizione vendite EU Lunghezza Bagagliaio Dacia Sandero 2 4,08 metri 410 litri Renault Clio 6 4,05 metri 391 litri Volkswagen Polo 21 4,07 metri 351 litri Opel Corsa 5 4,06 metri 309 litri Peugeot 208 4 4,05 metri 309 litri Citroen C3 20 3,99 metri 300 litri Toyota Yaris 11 3,94 metri 286 litri

Segmento B-SUV - Dacia Duster

Le misure di Dacia Duster si avvicinano parecchio a quelle di un modello compatto, anche se sotto altri aspetti è più a suo agio con i B-SUV. Stessa cosa per la terza classificata, Volkswagen T-Roc, che è stata anche il terzo modello più gradito a livello continentale, la cui base è la stessa della Golf.

Volkswagen T-Roc 2022 Volkswagen T-Roc 2022, il bagagliaio Dacia Duster 2023 Ford Puma Ford Puma, il bagagliaio

Partendo da questi presupposti, il titolo di reginetta spetterebbe quindi a Ford Puma, certamente quella delle tre con il maggior spazio in rapporto alla lunghezza di "soli" 4,19 metri.

Vettura Posizione vendite EU Lunghezza Bagagliaio Dacia Duster 10 4,34 metri 478 litri Ford Puma 17 4,19 metri 456 litri Volkswagen T-Roc 3 4,23 metri 445 litri Peugeot 2008 12 4,30 metri 434 litri Renault Captur 15 4,23 metri 420 litri Toyota Yaris Cross 7 4,18 metri 397 litri

Segmento C - Volkswagen Golf

Ci sono soltanto tre berline compatte tra le 25 auto più vendute in Europa a metà 2023 e la più spaziosa delle tre è quella più famosa e meno ingombrante. La Volkswagen Golf non è mai stata una delle compatte più generose per dimensioni, ma in proporzione ha sempre avuto buoni volumi di carico.

Volkswagen Golf Volkswagen Golf, il bagagliaio

Dietro, praticamente a pari merito, c'è la cugina Audi A3 nella versione Sportback a cinque porte che è però leggermente più lunga. Segue la Toyota Corolla berlina.

Vettura Posizione vendite EU Lunghezza Bagagliaio Volkswagen Golf 9 4,28 metri 381 litri Audi A3 Sportback 25 4,34 metri 380 litri Toyota Corolla 22 4,37 metri 361 litri

Segmento C-SUV - Volkswagen Tiguan

La prossima generazione di Tiguan, già annunciata e in arrivo per il 2024, avrà un bagagliaio ancora più capiente (annuncia ben 652 litri), ma per il momento quella attuale risulta già la più spaziosa tra i modelli di SUV compatti preferiti dal pubblico europeo.

Volkswagen Tiguan restyling 2020 Volkswagen Tiguan, il bagagliaio

Supera infatti di poco i 4,5 metri, ma offre oltre 600 litri. Alle sue spalle una coppia di modelli coreani di grande successo, Kia Sportage (il più venduto dei C-SUV in Europa) e Hyundai Tucson.

Vettura Posizione vendite EU Lunghezza Bagagliaio Volkswagen Tiguan 18 4,51 metri 615 litri Kia Sportage 13 4,51 metri 587 litri Hyundai Tucson 16 4,50 metri 546 litri Nissan Qashqai 19 4,42 metri 504 litri Ford Kuga 24 4,63 metri 475 litri

Segmento D Wagon - Skoda Octavia

Con quasi 4,7 metri di lunghezza, La Skoda Octavia è ormai migrata di fatto dalle compatte alle medie, anche se a livello di spazio, come un po' tutti i modelli della Casa ceca, si è posta ai vertici anche del C. La più apprezzata in assoluto è la Wagon, che attualmente offre u volume di ben 640 litri, ma a titolo di confronto la berlina non è molto da meno con 600 litri.

Nuova Skoda Octavia Wagon Nuova Skoda Octavia Wagon, il bagagliaio

La Skoda Octavia Wagon risulta più capiente di oltre 100 litri di diversi modelli di lunghezza maggiore come BMW Serie 3, Peugeot 508 SW e Volvo V60. La supera, in sostanza, soltanto la Volkswagen Passat Variant, che misura 4,77 metri. Naturalmente risulta dunque anche l'auto in assoluto più spaziosa tra le 25 più vendute in Europa nella prima metà del 2023.

Vettura Posizione vendite EU Lunghezza Bagagliaio Skoda Octavia Wagon 14 4,68 metri 640 litri

Segmento D-SUV - Tesla Model Y

L'auto più venduta in assoluto in Europa nel primo semestre 2025 è anche l'unica 100% elettrica in classifica, è la più grande con i suoi 4,75 metri di lunghezza e se non fosse per la presenza della Skoda Octavia Wagon sarebbe anche il più capiente con un bagagliaio da 600 litri tondi tondi. Parliamo di Tesla Model Y, ultimo in ordine d'arrivo ma prima nelle preferenze a livello mondiale.

Tesla Model Y Tesla Model Y, il bagagliaio posteriore Tesla Model Y, il vano anteriore

In realtà, il SUV della Casa californiana potrebbe essere considerato in assoluto l'auto più spaziosa in classifica volendo tener conto anche dell'ampio vano anteriore da 117 litri con il quale il volume totale disponibile salirebbe a ben 717 litri.