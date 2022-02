Lunghezza: 4.515 mm

Larghezza: 1.865 mm

Altezza: 1.650 mm

Passo: 2.680 mm

Bagagliaio: 587 litri /max. 1.775 litri

Con la Kia Sportage 2022 il SUV coreano è arrivato alla quinta generazione, crescendo gradualmente nei contenuti così come nelle dimensioni e nello spazio interno, conquistando un ruolo di primo piano tra i SUV compatti, con numeri tra i migliori della categoria.

Kia Sportage, le dimensioni

La lunghezza della Kia Sportage è aumentata di soli 30 mm rispetto al modello precedente, ma tanto è bastato perché superare di poco il limite dei 4,5 metri e assestarsi a 4.515 mm, una misura che la colloca nella fascia alta del segmento C, così come la larghezza, superiore agli 1,85 metri (1.861 mm), e l'altezza che, in controtendenza, è anch'essa cresciuta fino a 1.650 mm, guadagnando 10 mm.

Kia Sportage 2022 full hybrid

Kia Sportage, abitabilità e bagagliaio

L'ultima misura ad essere cresciuta su Kia Sportage è quella del passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori: appena 10 mm, per un totale di 2.680 mm, che però si accompagnano a spazi interni diventati notevolmente più generosi.

Tra i sedili anteriori e il divano posteriore ci sono 26 mm in più, lo spazio per le spalle è di 1.414 dietro e 1.461 davanti e soprattutto il bagagliaio ora offre 587 litri, quasi 90 più del modello precedente, che diventano 1.776 abbattendo gli schienali frazionati, regolabili in inclinazione o abbattibili tramite le maniglie ai lati delle sedute o agendo sulle levette nel vano di carico. C'è anche il portellone elettrico sulle versioni più accessoriate.

Kia Sportage 2021, il bagagliaio Kia Sportage 2021, sedili posteriori

La Kia Sportage 2022 offre in questo momento una delle gamme motori più varie, tutte con cilindrata di 1,6 litri ma con 3 alimentazioni principali e 3 livelli di elettrificazione. Abbiamo infatti benzina e diesel mild hybrid seguite da benzina full e plug-in hybrid e infine un'unità non elettrificata con impianto a benzina e GPL che si aggiungerà al listino nel giro di pochi mesi.

I cambi possono essere i nuovi manuali con frizione elettroattuata iMT oppure automatici: questi si dividono tra doppia frizione DCT a 7 rapporti e automatici a 6. In opzione per alcuni, infine, c'è la trazione integrale AWD.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.6 T-GDi EcoGPL n.d. GPL Anteriore, cambio manuale 1.6 T-GDi MHEV/DCT 150 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.6 T-GDi HEV AT6/AT6 AWD 230 CV Benzina/elettrica Anteriore o integrale, cambio automatico 1.6 T-GDi PHEV DCT AT6 265 CV Benzina/elettrica Integrale, cambio automatico 1.6 CRDi MHEV/DCT/DCT AWD 136 CV Gasolio Anteriore o integrale, cambio manuale o automatico

Kia Sportage, le concorrenti di dimensioni simili

Ka ia Sportage non è un modello dichiaratamente premium ma il suo listino è stato riposizionato un po' più in alto e la disponibilità di versioni ibride con potenze maggiori lo mette in competizione anche con alcuni compatti di rango. Ecco i rivali intorno ai 4,5 metri.