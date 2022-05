Lunghezza: 4.284 mm

Larghezza: 1.789 mm

Altezza: 1.491 mm

Passo: 2.619 mm

Bagagliaio: min 381 max 1.237 (eHybrid 273/1.129)

La Volkswagen Golf è una delle auto più vendute di sempre, anche in Italia, dove è stata a lungo la prima delle compatte e una delle straniere più apprezzate in assoluto. Detiene inoltre un altro curioso primato, quello di modello meno ingombrante del segmento C.

Malgrado sia cresciuta da una generazione all'altra (e sono ben 8), lo ha fatto letteralmente con il contagocce, conservando un rapporto dimensioni/capienza tra i migliori in assoluto.

Volkswagen Golf, le dimensioni

L'ultima generazione della Volkswagen Golf è lunga meno di 4,30 metri, per l'esattezza si ferma a 4.284 mm, 4.286 nel caso della GTI, quando tutte le rivali superano, per lo più abbondantemente, quella soglia. Rispetto alla generazione precedente, ha guadagnato appena 30 mm, ma niente di strano, il pianale è lo stesso

Inoltre, è larga meno di 1,80 metri, anche qui meno della concorrenza e addirittura 10 mm meno della Golf VII, di cui ha conservato il passo (la distanza tra il centro delle ruote anteriori e posteriori) di e l'altezza, questa un po' sopra la media con 1.490 mm.

Volkswagen Golf 8 R-Line

Volkswagen Golf, abitabilità e bagagliaio

Il pregio principale della Volkswagen Golf di ottava generazione è proprio l'intelligente sfruttamento dei cm: accessibilità e spazio interno sono validi grazie al passo lungo e all'altezza, con i passeggeri che hanno a disposizione un minimo di 1,44 metri di larghezza e da 97 cm a oltre 1 metro di altezza dalla seduta al soffitto.

La capacità del bagagliaio della Golf è lo stesso della generazione precedente, 381 litri, resi ben sfruttabili dalle forme regolari, dal piano di carico posizionabile su due altezze e dal divano abbattibile in due parti ma con il passaggio per oggetti lunghi dietro il bracciolo centrale. Il volume massimo a divano ribaltato è di 1.237 litri, la lunghezza massima del vano va da circa 80 cm a 1,5 metri dietro i sedili anteriori.

VW Golf VIII, i sedili posteriori VW Golf VIII, il vano bagagli

Il volume non è il medesimo per tutte le versioni: su quelle con motorizzazione a metano TGI, le bombole occupano il doppio fondo e lo spazio scede a 287-1.143 litri, mentre con l'ibrida si riduce ancora a 273-1.129 litri.

Questo fa anche da preambolo alla successiva considerazione, quella sulla varietà dell'offerta della compatta Volkswagen, che spazia dai classici benzina TSI e Diesel TDI al sempre più raro metano delle TGI fino alle soluzioni elettrificate, che inizino con le varianti mild hybrid automatiche di tutti i benzina (eTSI) fino all'ibrida plug-in eHybrid, fino a poco tempo fa disponibile anche nella versione GTE.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 TSI 110 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 eTSI DSG 110 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 1.5 TSI 130 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.5 eTSI DSG 130 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 1.5 TSI 150 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.5 eTSI DSG 150 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 1.5 TGI/DSG 130 CV Metano/benzina Ant., cambio man. o aut. eHybrid 204 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio autom. 2.0 TDI/DSG 115 CV Diesel Ant., cambio man. o aut. 2.0 TDI/DSG/4Motion 150 CV Diesel Anteriore o integrale, cambio manuale o aut.

Volkswagen Golf, le concorrenti con misure simili

Normalmente a questo punto dell'analisi prendiamo in considerazione i modelli più lunghi o più corti di circa 5-10 cm della vettura in questione, ma come già detto, Golf è un caso particolare: le sue rivali dirette sono tutte più lunghe (ma non tutte più capienti) e se cercassimo modelli di dimensioni inferiori scivoleremmo inevitabilmente nel segmento delle utilitarie. Ecco la panoramica:

Kia Ceed: 4,32 metri

4,32 metri Hyundai i30: 4,34 metri

4,34 metri Citroen C4: 4,36 metri

4,36 metri Renault Megane: 4,36 metri

4,36 metri Skoda Scala: 4,36 metri

4,36 metri Fiat Tipo: 4,37 metri

4,37 metri Opel Astra: 4,37 metri

4,37 metri Peugeot 308: 4,37 metri

4,37 metri Seat Leon: 4,37 metri

4,37 metri Ford Focus: 4,40 metri

4,40 metri Mazda3: 4,46 metri

Passando all'ibrida plug-in, il rapporto si inverte leggermente: la Volkswagen Golf eHybrid perde oltre 100 litri, ma se la gioca con metà delle rivali, dunque il rapporto dimensioni/capienza risulta migliore.