Alcune vetture riescono a mantenere un’immagine molto forte nel tempo: la Volkswagen Golf è sicuramente una di queste, e anche a luglio non mancano promozioni specifiche sul modello, con la consueta formula Progetto Valore Volkswagen.

Tra le promozioni del mese di luglio, quella di Volkswagen si distingue soprattutto per l’assenza di vincoli su permuta o rottamazione: un usato, insomma, può coprire l’anticipo, senza vincoli di età o periodo di possesso.

Su una Volkswagen Golf 8 con il motore mild-hybrid 1.0 eTSI 110 CV EVO Life e cambio robotizzato DSG, si parte da un listino che scende da 28.800 a 25.611 euro; dopo il versamento di 6.500 euro, le rate sono poi 35 da 179 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,05%).

Al termine, la maxi rata finale di 15.434,49 euro può essere pagata, anche a rate, o passata su una vettura nuova come anticipo; altrimenti, si può restituire l’auto. Da segnalare che in questo esempio è compresa l’estensione di garanzia di un due anni, per un totale di quattro, e un massimo di 80.000 km.

Vantaggi

L’offerta su un modello attuale come la Golf con il piccolo 1.0 tre cilindri ibrido leggero è piuttosto interessante, perché non pone vincoli di rottamazione, e consente comunque rate ridotte a 179 euro, in rapporto ad un listino iniziale di quasi 29.000.

Svantaggi

Su altre vetture del gruppo, gli esempi indicano il rimborso delle prime tre rate: una pratica interessante del gruppo Volkswagen, ma non sempre mantenuta nelle offerte.

In sintesi