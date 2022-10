Lunghezza: 4.689 mm

Larghezza: 1.829 mm

Altezza: 1.477 mm

Passo: 2.680 mm

Bagagliaio: min 640 (iV: 490)/max 1.700 (iV: 1.555)

La Skoda Octavia, oggi alla quarta generazione, si è messa in luce sin dal debutto nel lontano 1996 per alcune caratteristiche tra cui la spaziosità. Nata sulla stessa piattaforma della Volkswagen Golf e altre "cugine", ha sempre offerto carrozzerie classiche, a 5 porte o Wagon, con dimensioni non eccessive e molta cura per lo spazio interno, spesso da record per la categoria.

Oggi che l'aumento delle dimensioni l'hanno di fatto spostata dalla categoria delle compatte a quella delle medie, dove si pone come alternativa anche ai modelli premium, la Octavia familiare ha confermato questa buona tradizione: soprattutto la Wagon ancora oggi è tra le più generose e anche nella variante ibrida iV, che "rosicchia" 150 litri, riesce a garantire volumi di tutto rispetto.

Skoda Octavia Wagon, le dimensioni

La Skoda Octavia Wagon è lunga 4,70 metri: per l'esattezza, si va dai 4.689 mm effettivi del modello standard ai 4.702 della RS che ha soltanto paraurti più vistosi. La larghezza è di 1,83 metri (1.829 mm), l'altezza di 1.477 mm, poco meno di un metro e mezzo in accordo con le tendenze di oggi che privilegiano l'aerodinamica. SOno misure analoghe a quelle delle medie di prestigio.

Il passo, misurato dal centro delle ruote anteriori al centro delle posteriori, invece non è tra i più estesi, appena 2,68 metri quando le rivali superano i 2,70, ma anche di questo beneficia il bagagliaio.

Skoda Octavia Wagon

Skoda Octavia Wagon, abitabilità e bagagliaio

Lo spazio sulla Skoda Octavia Wagon abbonda sia nella zona posteriore dell'abitacolo sia in quella di carico: la larghezza ai gomiti e superiore ai 1.440 mm, l'altezza dalla seduta al padiglione sfiora il metro (985 mm).

Skoda Octavia Wagon 2020, i sedili posteriori Skoda Octavia Wagon 2020, il bagagliaio in configurazione base Skoda Octavia Wagon 2020, il bagagliaio con fondo ribassato

Venendo al bagagliaio della Skoda Octavia Wagon, la capienza standard è, come dicevamo, di 640 litri contando anche lo spazio sotto il piano di carico. Questo può essere sfruttato del tutto posizionando il pannello sul fondo, altrimenti crea un vano coperto a filo con la soglia di carico, dove trova posto anche il tendalino smontato.

Sulle versioni ibride plug-in iV, che hanno il fondo occupato dalle batterie, lo spazio ammonta comunque a circa 490 litri. Sulle altre, in presenza di ruota di scorta e impianto hi-fi si perde qualcosa, ma in quel caso sono soltanto poche decine di litri. Abbattuto il divano frazionato, la lunghezza di carico supera i 1.600 mm e il volume totale tocca i 1.555 litri sulle iV e i 1.700 sulle altre

Skoda Octavia Wagon iV, il bagagliaio

Il listino è piuttosto ricco e comprende motori tradizionali ed elettrificati. ci sono benzina e diesel da 1,0 a 2 litri, alcuni in varianti con tecnologia mild Hybrid, e un 1.5 G-TEC a metano. Ci sono poi i modelli iV, con motore ibrido (benzina 1.4 TSI +elettrico con batteria ricaricabile alla spina). Questo è proposto anche nella versione sportiva RS iV tarato a 245 CV totali, gli stessi della analoga RS 2.0 TSI. Il cambio DSG è di serie o disponibile per la maggior parte dei motori, per alcuni diesel è offerta anche la trazione integrale.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 TSI 110 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 e-TEC DSG MHEV 110 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 1.5 TSI 150 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.5 e-TEC DSG MHEV 150 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 1.5 G-TEC DSG 130 CV Metano/benzina Anteriore, cambio autom 1.4 TSI PHEV DSG 204 CV Benzina/elettrico Anteriore, cambio autom 2.0 TSI DSG RS 245 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 1.4 TSI PHEV DSG RS 245 CV Benzina/elettrico Anteriore, cambio autom. 2.0 TDI EVO/DSG 115 CV Diesel Anteriore, cambio cambio manuale o automatico 2.0 TDI EVO/DSG/4x4 150 CV Diesel Anteriore o integrale, cambio manuale o automatico 2.0 TDI EVO RS DSG/4x4 200 CV Diesel Anteriore o integrale, cambio automatico

Skoda Octavia Wagon, le concorrenti con misure simili

La Skoda Octavia Wagon ha un posizionamento particolare: sfida infatti le media familiari intorno ai 4,7 metri concedendosi di fare da alternativa anche alle versioni meno potenti e costose di quelle dei marchi premium grazie a stile, contenuti e spazio.

Audi A4 Avant: 4,76 metri

4,76 metri BMW Serie 3 Touring : 4,71 metri

: 4,71 metri Mercedes Classe C SW: 4,71 metri

4,71 metri Peugeot 508 SW: 4,75 metri

4,75 metri Seat/Cupra Leon ST: 4,66 metri

4,66 metri Volkswagen Passat Variant: 4,77 metri

4,77 metri Volvo V60: 4,76 metri

