Lunghezza: 4.343 mm

Larghezza: 1.816 mm

Altezza: 1.449 mm

Passo: 2.636 mm

Bagagliaio: min. 380 (325 per quattro, 280 per TFSI e, g-tron ed RS 3) max 1.200 (1.145-1.100)

Con la A3 Sportback, introdotta con la seconda generazione della compatta, Audi non ha soltanto trovato un modo originale di denominare il modello a cinque porte, ma ha di fatto creato una tipologia di carrozzeria a metà tra la due volumi "comoda" e la station wagon. Da allora, e per le successive due generazioni fino alla attuale, che è la quarta, questo modello si è distinto per la fisionomia particolare, dinamica ma attenta allo spazio.

Il modello ha infatti sempre avuto passo e lunghezza maggiori della classica tre porte (eliminata del tutto con l'ultima generazione) e un bagagliaio più ampio e accessibile. Questo, tuttavia, si gode al massimo soltanto sulle versioni prive di trazione integrale o alimentazioni particolari come ibrido o metano, che sacrificano un po' di capienza per far posto ai necessari dispositivi.

Audi A3 Sportback, le dimensioni

L'Audi A3 Sportback ha una lunghezza contenuta rispetto alla media delle compatte: appena 4,34 metri (4.343 mm) che salgono leggermente sulle sportive S3 ed RS 3 per via di paraurti e appendici più pronunciati. La larghezza supera di poco gli 1,80 metri (1.816 mm) e l'altezza rimane entro il metro e mezzo (1.449 mm). Il passo, distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di poco superiore ai 2,6 metri (2.636 mm).

Audi A3 Sportback TFSI e Audi RS 3 Sportback

Audi A3 Sportback, abitabilità e bagagliaio

In rapporto alle misure, la zona posteriore è abbastanza comoda: accessibilità nella media, grazie a un profilo del tetto non troppo discendente, e una volta dentro c'è spazio per la testa grazie al divanetto la cui seduta è stata abbassata di qualche mm e "dista" 955 mm dal padiglione. Un po' "giusta" la larghezza per le spalle, che supera il metro e 30 cm ma è inferiore ad altri modelli.

Audi A3 Sportback, i sedili posteriori Audi A3 Sportback, il bagagliaio

Dove la Audi A3 Sportback si colloca tra le migliori della sua classe è nelle caratteristiche del bagagliaio: non soltanto a livello di volume ma anche di praticità, confermando un orientamento più da wagon che da berlina. Il piano di carico è ampio, posizionabile su due livelli e con un doppio fondo spazioso abbastanza da accogliere anche la cappelliera, dotata di fermo in posizione aperta, e lo schienale del divanetto è frazionato in tre parti. In totale, il vano arriva a 380 litri, 1.200 a divano abbattuto.

Tutto questo, come già sottolineato, se la versione scelta è a sola benzina o diesel, al massimo mild hybrid, e trazione anteriore. La variante integrale, infatti, rosicchia 55 litri al doppio fondo, mentre quelle a metano e ibrida plug-in, con bombole e batteria, e la superveloce RS 3 se lo mangiano tutto, riducendo di 100 litri lo spazio utile. Di conseguenza, anche il volume totale scende rispettivamente a 1.145 e a 1.000 litri.

Audi A3 Sportback g-tron 2021

La gamma motori di Audi A3 Sportback offre varie alimentazioni, inclusa la sempre più rara opzione a metano g-tron, omologata come monovalente, quindi con il gas come carburante principale. I turbo a benzina da 1 (tre cilindri), 1,5 e 2 litri vanno da 110 a 310 CV, con tecnologia mild hybrid sui 30 e 35. In più c'è il 5 cilindri 2.5 da 400 CV della estrema RS 3.

A gasolio ci sono invece i 2.0 TDI in tre varianti di potenza, mentre i due ibridi TFSI e abbinano un 1.4 da 150 CV a un medesimo modulo elettrico, e alla stessa batteria, ma si distinguono per la diversa gestione elettronica che sul secondo aumenta la potenza totale disponibile da 204 a 245 CV. Vari gli abbinamenti con cambi a doppia frizione S tronic e trazione integrale quattro.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trazione 30 TFSI MHEV/S tronic 110 CV Benzina Anteriore, cambio man./aut. 30 g-tron S tronic 131 CV Metano/benzina Anteriore, cambio aut. 35 TFSI MHEV/ S tronic 150 CV Benzina Anteriore, cambio man./aut. 40 TFSI S tronic quattro 190 CV Benzina Integrale, cambio aut. 40 TFSI e S tronic quattro 204 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio aut. 45 TFSI e S tronic quattro 245 CV Benzina/elettrica Anteriore, cambio aut. S3 S tronic quattro 310 CV Benzina Integrale, cambio aut. RS 3 S tronic quattro 400 CV Benzina Integrale, cambio aut. 30 TDI/S tronic 116 CV Diesel Anteriore, cambio man./aut. 35 TDI/S tronic 150 CV Diesel Anteriore, cambio man./aut. 40 TDI S tronic Quattro 200 CV Diesel Integrale, cambio aut.

Audi A3 Sportback, le concorrenti con misure simili

La lista delle berline compatte intorno ai 4,3-4,4 metri di fascia premium è, contrariamente al solito, piuttosto corta, in parte perché alcuni costruttori come Volvo e Lexus al momento hanno rinunciato a questo segmento. Oltre alla triade tedesca, ci competono i marchi più "giovani" come DS e Cupra.

BMW Serie 1: 4,32 metri

4,32 metri Cupra Leon: 4,39 metri

4,39 metri DS 4: 4,40 metri

4,40 metri Mercedes Classe A: 4,42 metri

Ed ecco i modelli rivali dell'ibrido plug-in TFSI e

Cupra Leon e-Hybrid: 4,39 metri

4,39 metri DS 4 E-Tense: 4,40 metri

4,40 metri Mercedes Classe A 250 e: 4,42 metri

La prova dell'Audi A3