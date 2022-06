Come per le rivali Mercedes e BMW, anche in casa Audi il futuro passerà principalmente per i modelli più grandi, quelli che, anche se fanno registrare immatricolazioni più contenute rispetto alle auto compatte, permettono una maggiore profittabilità.

A farne le spese potrebbero essere i modelli più piccoli della gamma di Ingolstadt come l’A1 e la Q2, mentre l’A3 sopravvivrà con una nuova generazione. Il ceo Markus Duesmann dà un quadro più completo sulla situazione.

Audi sempre più grandi

Il dirigente tedesco ha fatto capire i piani del marchio nel corso di un’intervista rilasciata a Drive.com:

“L’A3, o comunque la sua erede, sarà molto probabilmente il modello entry level della nostra famiglia. In quel segmento offriremo una vera gamma di veicoli”.

Leggendo tra le righe, quindi, appare evidente che le piccole A1 e Q2 verranno presto tagliate dai listini per far spazio a compatte e crossover di proporzioni simili all’A3. Oltre alla versione Sportback (ed eventualmente Sedan, se verrà confermata), potremmo vedere la nuova generazione della Q3 (anche in variante Sportback), costruita a Gyor, in Ungheria, insieme alla Cupra Terramar.

Presente e futuro dell’A3

Deusmann non è entrato nello specifico della nuova Audi A3. Col modello attuale che ha debuttato nel 2020, comunque, immaginiamo che la nuova generazione arriverà intorno al 2027. E, ricordando che Audi venderà solo auto elettriche nuove a partire dal 2026, sembra inevitabile che la prossima A3 sarà esclusivamente a batteria.

Audi A3 Allstreet, le foto spia

Prima di allora, la gamma della compatta tedesca si arricchirà con la variante Allstreet con assetto rialzato, già oggetto di numerose foto spia negli scorsi mesi. Entro il 2024, invece, potrebbe arrivare un restyling che coinvolgerà anche le pepatissime S3 e RS 3. Inutile dire che queste ultime saranno le ultime versioni a equipaggiare il 5 cilindri turbo prima del passaggio al full electric.