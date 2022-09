Lunghezza: 4.088/4.099 mm

4.088/4.099 mm Larghezza: 1.848 mm

1.848 mm Altezza: 1.499/1.587 mm

1.499/1.587 mm Passo: 2.604 mm

2.604 mm Bagagliaio: min 410 litri-max 1.455 litri

La Dacia Sandero è una presenza anomala nel mercato delle utilitarie. Si misura con esse nel posizionamento e nel prezzo anche se sin dalle origini, nel 2008, è stata realizzata con elementi presi da modelli Renault del segmento superiore.

Per questo motivo, sia nella variante standard Streetway sia nella più accattivante Stepway, risulta essere una delle più spaziose e capienti, ma al tempo stesso abbordabili, berline della categoria e dell'intero mercato. Mercato che in questo periodo particolarmente complesso la vede emergere come una delle regine assolute d'Europa.

Dacia Sandero, le dimensioni

Se escludiamo i 4,21 metri di Kia Rio, Dacia Sandero è l'utilitaria più lunga sul mercato, anche se di poco: i suoi 4,09 metri, che salgono a 4,10 sulla Stepway (4.088 e 4.098 mm rispettivamente) la pongono al vertice, anche se non di molto visto che buona parte delle odierne utilitarie supera anch'essa i 4 metri. Stesso discorso per quanto riguarda il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, che supera i 2,60 metri (2.604 mm).

L'arma in più della Dacia Sandero è però la larghezza da compatta che tradisce la sua derivazione da piattaforme di taglia maggiore: se le altre utilitarie sgomitano ormai tra il metro e 75 e il metro e 80, lei sorpassa tutti con 1,85 metri (1.848 mm) e in altezza, da 1,5 metri esatti a un massimo di 1,58 per la Stepway, che ha un'altezza da terra maggiore di 40 mm (201 contro 162), con le barre longitudinali sul tetto.

Nuova Dacia Sandero (2020)

Dacia Sandero, abitabilità e bagagliaio

L'abbondanza di centimetri in larghezza come in altezza fa della Dacia Sandero un'auto spaziosa e di facile accesso, comoda per 5 passeggeri grazie al divano senza braccioli e sporgenze e al tunnel appena accennato e adatta a famiglie non molto numerose.

Per quanto la qualità sia in graduale miglioramento come la dotazione, resta comunque un'auto attenta ai costi. Il bagagliaio da 410 litri è ampio ma privo di particolari accorgimenti: il piano di carico è morbido, non regolabile in altezza e senza doppio fondo (sotto c'è l'incavo per la ruota di scorta o il serbatoio del GPL), lo scalino tra sponda e fondo è piuttosto pronunciato come anche quello tra fondo e schienale.

Questo è frazionato in due parti e una volta reclinato libera un volume massimo vicino ai 1.500 litri mentre la massima lunghezza di carico è di poco superiore al metro e mezzo, 1.517 mm.

Dacia Sandero 2020, i sedili posteriori Dacia Sandero 2020, il bagagliaio

Sin dal lancio, avvenuto alla fine del 2020, la nuova Dacia Sandero ha rinunciato ai motori diesel, senza però sostituirli ancora con ibridi di alcun tipo. La gamma offre due motori a benzina da un litro, uno aspirato da 67 CV (soltanto per Stepway) e un turbo da 91 CV con cambio CVT in opzione, e come sola alternativa la variante a Gpl di quest'ultimo che tocca i 101 CV ed ha un impianto di primo equipaggiamento.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 SCe 65 67 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.0 TCe 90/CVT 91 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.0 TCe Eco-G 207 CV GPL/benzina Anteriore, cambio manuale

Dacia Sandero, le concorrenti con misure simili

Super-utilitaria, ma pur sempre utilitaria, la Dacia Sandero sfida tutte le segmento B lunghe tra poco meno di 4 metri in su.

Citroen C3: 3,99 metri

3,99 metri Ford Fiesta: 4,05 metri

4,05 metri Hyundai i20: 4,04 metri

4,04 metri Kia Rio: 4,21 metri

4,21 metri Mazda2: 4,07 Metri

4,07 Metri Nissan Micra: 4,00 metri

4,00 metri Opel Corsa: 4,06 metri

4,06 metri Peugeot 208: 4,05 metri

4,05 metri Renault Clio: 4,05 metri

4,05 metri Seat Ibiza: 4,06 metri

4,06 metri Skoda Fabia: 4,00 metri

4,00 metri Toyota Yaris: 3,94 metri

3,94 metri Volkswagen Polo: 4,07 metri

