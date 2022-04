Lunghezza: 4.236 mm

Larghezza: 1.891 mm

Altezza: 1.584 mm

Passo: 2.590 mm

Bagagliaio: min 445 litri/max 1.290 litri

La Volkswagen T-Roc ha riscosso un notevole successo nella prima fase della sua carriera, ponendosi come un'alternativa più compatta a Tiguan ma con un carattere incisivo, gli stessi contenuti tecnici e tecnologici e soprattutto una spaziosità quasi sorprendente racchiusa in forme raccolte e atletiche.

Rimasto quasi invariato, se non nei dettagli, con il restyling la Volkswagen T-Roc mantiene il suo ruolo ben definito anche in una gamma che dopo di lei si è riempita con altri due modelli, i B-Suv T-Cross e Taigo, con quest'ultima che la supera (di pochi cm) in lunghezza.

Volkswagen T-Roc, le dimensioni

Con poco meno di 4,24 metri di lunghezza, ad essere precisi 4,236 mm, la Volkswagen T-Roc è uno dei modelli più corti nella grande panoramica dei SUV compatti, e riprende - con forme diverse - il concetto della prima Skoda Yeti. Non rischia di essere assimilata ai più piccoli B-SUV per le altre proporzioni, a partire della larghezza di quasi 1,9 metri (1.891 mm) 6 cm più di Tiguan, fino al passo di 2.590 mm con sbalzi piuttosto ridotti.

Volkswagen T-Roc restyling 2022 Volkswagen T-Roc restyling 2022 - retro

Volkswagen T-Roc, abitabilità e bagagliaio

La forma della Volkswagen T-Roc è delineata per dar grinta al posteriore senza sacrificare l'abitabilità: non arriva ai livelli di Tiguan, che ha il passo più lungo di quasi 10 cm, ma è uno dei pochi modelli che offrono più larghezza ai gomiti nella fila posteriore che in quella anteriore, anche se la differenza è di appena 3 mm (1.747 contro 1.741 mm).

Il bagagliaio è uno dei più grandi in rapporto alla lunghezza: 445 litri di base, che diventano 1.290 abbattendo lo schienale del divano posteriore, frazionato in 2 parti e quasi perfettamente allineato al piano di carico, per una lunghezza utile che passa da 830 a 1.532 mm mentre la larghezza tra i passaruota è di 1,011 mm.

Volkswagen T-Roc 2022 bagagliaio Volkswagen T-Roc, sedili posteriori

Nella gamma motori ci sono i benzina TSI a 3 e 4 cilindri di 1,0 e 1.5 litri e il 2.0 TSI da 300 CV della versione sportiva R, mentre a gasolio l'intera gamma si affida al 2.0 TDI nelle versioni da 115 e 115 CV, col cambio doppia frizione DSG soltanto dai 150 CV in su e trazione integrale limitata al diesel più potente e al benzina R.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 TSI 110 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.5 TSI/DSG 150 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 2.0 TSI DSG 4Matic 300 CV Benzina Integrale, c. automatico 2.0 TSI 115 CV Diesel Anteriore, cambio manuale 2.0 DSG/4Motion 150 CV Diesel Anteriore o integrale, cambio automatico

Volkswagen T-Roc, le concorrenti

Essendo un segmento C ma con lunghezza così contenuta, la Volkswagen T-Roc si confronta con pochi dei moltissimi modelli presenti nella fascia dei compatti, dove del resto il riferimento per Volkswagen è Tiguan, ma sfida i migliori B-SUV. Ecco i rivali più diretti:

Audi Q2: 4,23 metri

4,23 metri Fiat 500X: 4,26 metri

4,26 metri Ford Puma: 4,19 metri

4,19 metri Jeep Renegade: 4,24 metri

4,24 metri Peugeot 2008: 4,38 metri

4,38 metri Renault Captur: 4,23 metri

