Tra i SUV compatti dal buon successo commerciale in questo periodo, c’è sicuramente la Volkswagen T-Roc, che nel mese di gennaio viene offerta con la consueta formula Progetto Valore Volkswagen: anticipo, mini rate e valore futuro garantito al termine, pari ad una maxi rata, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto rifinanziabile.

La Volkswagen T-Roc 1.0 TSI 110 CV Style, dal listino ufficiale di 25.500 euro, viene a costare 23.696 euro grazie a Volkswagen e alle Concessionarie aderenti. Con un anticipo di 5.000 euro, al quale vanno aggiunti gli oneri finanziari, si versano poi 35 rate mensili da 219 euro (TAN 4,99%, TAEG 6,11%); la rata finale ammonta a 13.441,56 euro.

Non è necessario avere un’auto da rottamare o dare in permuta, ma le vetture devono essere in stock; inoltre, viene offerta l’estensione di garanzia, per un totale di 4 anni oppure 80.000 km.

Vantaggi

La T-Roc è un modello dalla forte richiesta e questa offerta si fa notare non soltanto per lo sconto iniziale di 1.804 euro, ma anche per le rate mensili piuttosto contenute. Con un usato in permuta si possono compensare i 5.000 euro di anticipo richiesti da Volkswagen, mentre la garanzia di quattro anni supera il periodo di rateazione mensile.

Svantaggi

L’offerta è valida sulle auto disponibili, che potrebbero avere accessori in più: bisogna tenerne conto in fase di contrattazione, insieme agli importi di tasse e oneri finanziari.

In sintesi