La Volkswagen T-Roc si è rinnovata nell’estetica, negli interni e nella dotazione a distanza di 4 anni dal debutto e con oltre un milione di esemplari venduti tra Europa e Cina. Un restyling di metà carriera inevitabile per mantenere freschi il look e l’equipaggiamento di uno dei SUV più apprezzati del Vecchio Continente.

Anche perché, in questo segmento, la concorrenza che deve affrontare è da sempre molto agguerrita. Ma quali sono le principali rivali della Volkswagen T-Roc? Scopriamole e analizziamole nel dettaglio, partendo dai SUV compatti più venduti in Italia.

Jeep Renegade

Dotata di forme più “boxy” della T-Roc, la Jeep Renegade ha dimensioni molto simili alla concorrente firmata Volkswagen. Lunga 4,24 metri e larga 1,81 m, ha caratteristiche uniche tra tutte le concorrenti, come la presenza di un powertrain ibrido plug-in a trazione integrale e un allestimento (il Trailhawk) pensato per la guida in fuoristrada.

A proposito di motorizzazioni, sono disponibili i 1.0 T3 e 1.3 T4 a benzina da 120 e 150 CV, i diesel 1.6 da 130 CV e le già citate ibride plug-in 4xe nei due livelli di potenza da 190 e 240 CV. Il listino è compreso tra i 24.900 euro della 1.0 T3 benzina Longitude e i 43.500 euro della PHEV 4xe da 240 CV.

Jeep Renegade 4xe

Fiat 500X

Costruita sulla stessa piattaforma della Renegade, la 500X offre un look più “urbano” rispetto alla Jeep. I numerosi allestimenti riescono a cambiare radicalmente la “personalità” del SUV italiano, da quelli più sobri Cult e Cross a quello più completo Sport, senza dimenticare i curati Dolcevita e Yacht Club Capri.

La capacità di carico è simile a quella della Renegade ed è compresa 350 e 1.000 litri. Si possono scegliere le versioni a benzina 1.0 T3 da 120 CV e 1.3 T4 da 150 CV oppure le diesel 1.3 Multijet da 95 CV e 1.6 Multijet da 130 CV con prezzi tra 22.000 euro e 34.500 euro.

Fiat 500X Connect

Renault Captur

La seconda generazione della Renault Captur ha debuttato nel 2019 con proporzioni e dimensioni più mature. Grazie a 4,23 metri di lunghezza (+11 cm rispetto al modello precedente), la capacità minima del bagagliaio è salita a 536 litri (fino a 1.275 litri abbattendo i sedili posteriori).

Piuttosto ampia la scelta di motorizzazioni. Sono disponibili le benzina 1.0 da 90 CV, le full hybrid a benzina da 145 CV, l’ibrida plug-in da 160 CV e la GPL da 100 CV con prezzi compresi tra 21.000 euro e 35.000 euro.

Renault Captur E-Tech Hybrid

Ford Puma

La Puma ha proporzioni leggermente più compatte della T-Roc (è lunga 4,21 m), ma sfrutta molto bene lo spazio a disposizione. Il bagagliaio, infatti, è al top della sua categoria grazie ai 523 litri di capacità minima.

Il listino comprende motorizzazioni a benzina mild hybrid da 125 e 155 CV, diesel da 120 CV e la sportiva ST da 200 CV. I prezzi partono da circa 23.000 euro per la 1.0 Ecoboost Hybrid da 125 CV fino ai quasi 32.000 euro della versione da 155 CV nel ricco allestimento Vignale. Al vertice c’è la già citata ST che parte da 33.000 euro.

Ford Puma

Peugeot 2008

Affilata e carismatica nel look, con 4,30 metri di lunghezza la Peugeot 2008 è una delle più grandi tra le rivali dalla T-Roc. Rinnovata fino all’ultimo bullone nel 2019, ha interni all’avanguardia e tecnologici e un bagagliaio ben sfruttabile con capacità minima di 434 litri e massima di 1.200 litri.

Peugeot 2008

La 2008 si può ordinare nelle versioni 1.2 a benzina da 101, 131 e 155 CV, 1.5 diesel da 110 e 131 CV ed elettrica da 136 CV, con quest’ultima che promette oltre 300 km di autonomia. Il listino parte dai 22.700 euro della 1.2 turbo da 101 CV e arriva ai 44.000 euro dell’elettrica e-2008 con GT Pack.

Volkswagen T-Roc e le concorrenti

Modello Lunghezza Bagagliaio min/max Motori Prezzo base / Modello Volkswagen T-Roc 4,24 metri 445/1.290 Benzina/Diesel 25.500 / 1.0 110 CV benzina Style Jeep Renegade 4,24 metri 351/1.297 Benzina/Diesel/PHEV 24.900 / 1.0 120 CV benzina allestimento Longitude Fiat 500X 4,26 350/1.000 Benzina/Diesel 22.100 / 1.0 120 CV benzina allestimento Cult Renault Captur 4,23 536/1.275 Benzina/Diesel/Ibrido/PHEV 21.400 / 1.0 90 benzina allestimento Zen Ford Puma 4,21 523/1.216 Benzina/Diesel/Mild hybrid 23.400 / 1.0 125 CV mild hybrid benzina allestimento Titanium Peugeot 2008 4,38 434/1.200 Benzina/Elettrico 22.700 / 1.2 101 CV benzina allestimento Active

Gli altri

Naturalmente, il segmento B-SUV è molto ampio e comprende davvero tante altre possibili rivali per la T-Roc. Utilizzando come comune denominatore dimensioni e prezzi e allargando un po' lo sguardo oltre la classifica di vendita si possono considerare anche i seguenti modelli: