Lunghezza: 3.546 mm

Larghezza: 1.627 mm

Altezza: 1.488 mm

Passo: 2.300 mm

Bagagliaio: min. 185/max. 550

Ancora in commercio malgrado l'arrivo della nuova generazione completamente elettrica, la Fiat 500 è qualcosa di raro in un mercato da cui le utilitarie stanno pian piano scomparendo, ancora di più perché si tratta di uno degli ultimi modelli a 3 porte.

Il suo progetto, che risale al 2007 ed è stato aggiornato più volte negli anni senza cambiare sostanzialmente, si sviluppa sul pianale della Panda ed ha il suo principale punto di forza nel design, che si rifà alla storica 500 del 1957. Forme e linee così nostalgiche hanno però l'effetto collaterale di vincolare volumi e spazi, che quindi risultano tra i meno generosi del segmento, anche se si tratta di una vettura agile capace di muoversi anche fuori città.

Fiat 500, le dimensioni

La Fiat 500 è lunga 3.571 mm, poco più della Panda, ma con forme meno orientate a sfruttar ei volumi. Disponibile anche nella variante cabriolet con il nome di 500C, è larga 1.627 mm e alta poco meno di un metro e mezzo, 1,48 mm, mentre il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di 2.300 mm.

Fiat 500 Hybrid Fiat 500C Hybrid

Fiat 500, bagagliaio e abitabilità

Le dimensioni della Fiat 500 non le permettono di ospitare più di 4 occupanti, anche se il posto di guida non è eccessivamente sacrificato. Discorso differente per il bagagliaio, che risente della forma rastremata della carrozzeria: il volume di base è di 185 litri, che scendono a 165 sulla versione con motorizzazione EasyPower GPL, ancora a listino, a causa della presenza del serbatoio aggiuntivo.

L'accessibilità al vano di carico è buona sulla berlina grazie alla presenza del portellone, mentre la Cabrio, che ha un tetto in tela scorrevole in cui è incorporato il lunotto, ha un'apertura più sacrificata e un coperchio che si apre verso l'alto con un ingegnoso sistema di leveraggi, ma risulta per forza di cose meno pratico.

Il bagagliaio della Fiat 500, sempre per via delle forme, è spazioso nella parte bassa ma si va restringendo verso l'alto. Per recuperare altro spazio si possono abbattere i due schienali posteriori, anche se questi non sono allineati al piano di carico. La lunghezza massima sfruttabile fino ai sedili della prima fila tocca i 1.350 mm.

Prima dell'eliminazione dei motori diesel dal segmento A, Fiat 500 era una delle city car con l'offerta più ampia e flessibile. Oggi sono rimasti disponibili soltanto il nuovo benzina 1.0 con tecnologia mild hybrid e gli ultimi 1.2 EasyPower a GPL, mentre sono uscite di scena le altre soluzioni, come il 900 TwinAir a metano.

Fiat 500, le motorizzazioni

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 Hybrid 70 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.2 EasyPower 69 CV Banzina/GPL Anteriore, cambio manuale

Fiat 500, le concorrenti con misure simili

Come accennato, le piccole da 3,5-3,6 metri sono ormai una razza in via di estinzione, tanto che le concorrenti della Fiat 500, un tempo numerosissime, oggi si contano sulle dita di una mano. Le poche disponibili, peraltro, sono tutte a 5 porte.

Hyundai i10: 3,67 metri

Kia Picanto: 3,60 metri

Renault Twingo: 3,61 metri

Smart Forfour: 3,50 metri

Suzuki Ignis: 3,70 metri

Volkswagen Up: 3,60 metri