Lunghezza: 3.670 mm

Larghezza: 1.660 mm

Altezza: 1.480 mm

Passo: 2.425 mm

Bagagliaio: min. 252/max. 1.050

Rispetto a una decina di anni fa, quando il mercato delle city car pullulava di proposte con schiere di vetturette orientali arrivate a sfidare i più popolari modelli europei, oggi la scelta si è ridotta notevolmente. Hyundai i10, discendente di quella Atos che è stata uno dei modelli più originali è una delle poche rimaste e soprattutto delle ultime ad essere rinnovate.

L'ultima generazione della piccola coreana, la terza da quando si adotta il nome i10, è infatti arrivata nel 2019, quando molti altri costruttori stavano già tirando i remi in barca in questo segmento, e lo ha fatto con misure solo un pochino più abbondanti e una meticolosa ricerca dello spazio.

Hyundai i10, le dimensioni

La Hyundai i10 ha superato i 3,5 metri già due generazioni fa, ma l'ultima si è avvicinata addirittura ai 3,7. Infatti è lunga 3.670 mm, due soli cm più della Fiat Panda, che supera sempre per due cm anche in larghezza con 1.660 mm. Simile nella fisionomia, la coreana non ha però sviluppato versioni rialzate con ambizioni da SUV come ha fatto Panda con le Cross, ma al contrari, ha in gamma un allestimento sportivo.

Per questo, la sua altezza massima è sotto il metro e mezzo, 1.480 mm, e il passo, la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, assai più disteso con ben 2.420 mm contro 2.300.

Hyundai i10 2020 Hyundai i10

Hyundai i10, abitabilità e bagagliaio

La capacità di accogliere passeggeri sulla Hyundai i10 cambia a seconda della versione: non nella sostanza ma nella forma, in quanto la versione base Advanced include il cosiddetto Ecopack con cui riduce al minino consumi ed emissioni ma questo composta l'omologazione per soli quattro posti mentre dal livello successivo diventano cinque.

Gli interni sono stati dimensionati per venire incontro alle esigenze di diversi tipi di pubblico e sono sufficienti per due adulti di corporatura media, con 865 mm per le gambe e una larghezza alle spalle di 1.328 mm, mentre lo spazio per la testa è poco sotto i 96 cm (956 mm). Il bagagliaio? Niente male, 252 litri, solo leggermente sopra la media dei modelli di pari lunghezza, inclusa la Panda stessa, come emerge nel raffronto con le concorrenti più sotto.

Nuova Hyundai i10, i sedili posteriori

Si tratta si una misura che non risente di equipaggiamenti particolare, visto che la Casa dichiara lo stesso anche per la variante a Gpl. Apprezzabile, poi, il piano di carico rigido posizionabile su due livelli, mentre la soglia resta un po' alta e stretta, caratteristica del segmento. Abbattendo il divanetto con schienale frazionato in due parti asimmetriche il volume massimo fino al soffitto supera addirittura i 1.000 litri (1.050), anche questo un risultato degno di nota.

Hyundai i10 N Line

Hyundai i10, i motori

La gamma della Hyundai i10 non è cambiata in questi quattro anni e non cambierà nemmeno dopo il leggero restyling 2023, in arrivo con l'estate. L'intero listino è composto da motori tre cilindri da un litro, nella versione aspirata da 67 CV che si può avere anche con cambio automatico oppure a GPL, e in quella con turbo e iniezione diretta da 100 CV della N-Line.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.0 MPI/AT 67 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico 1.0 MPI GPL 65 CV Benzina/GPL Anteriore, cambio manuale 1.0 TGDI N-Line 100 CV Benzina Anteriore, cambio manuale

Hyundai i10, le concorrenti con misure simili

Se è vero che le "piccole" sono sempre più rare, lo sono ancor di più quelle davvero piccole, con lunghezza e canonici 3,5 metri. Hyundai i10 e le rivali dirette si aggirano ormai tra i 3,6 e i 3,7 metri, una taglia quasi da utilitarie, e in mezzo ci sono anche modelli un po' rialzati e addirittura uno elettrico.

Dacia Spring: 3,73 metri

3,73 metri Fiat Panda: 3,65 metri

3,65 metri Kia Picanto: 3,60 metri

3,60 metri Mahindra KUV 100: 3,7 metri

3,7 metri Renault Twingo: 3,61 metri

3,61 metri Suzuki Ignis: 3,70 metri

3,70 metri Toyota Aygo X: 3,70 metri

3,70 metri Volkswagen Up: 3,60 metri

