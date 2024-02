A quasi un anno di distanza dalla presentazione della berlina, è il momento di dare uno sguardo alla nuova BMW Serie 5 Touring. La generazione G61 non rinnega il passato, restando una delle wagon di lusso più pratiche e tecnologiche sul mercato.

Al tempo stesso, il nuovo modello strizza l'occhio al futuro, diventando per la prima volta (anche) elettrica. Ecco, quindi, tutte le novità della Serie 5 Touring 2024, che sarà disponibile da maggio in tutte le concessionarie italiane.

Così è diventata ancora più accogliente

Come la berlina, anche la Touring è cresciuta rispetto al modello uscente. In particolare, la Serie 5 "per famiglie" è lunga ora 5,06 m (+97 mm), larga 1,90 m (+32 mm) e alta 1,52 m (+17 mm), mentre il passo è aumentato di 2 cm arrivando a sfiorare i 3 metri netti.

BMW 520d xDrive Touring (2024)

Tutto ciò si traduce in un maggiore spazio a bordo per passeggeri e bagagli. Infatti, su quest'ultimo punto BMW ha lavorato di fino, allargando l'apertura del bagagliaio e ampliando la volumetria minima a 570 litri, con la possibilità di arrivare a 1.700 litri abbattendo i sedili posteriori.

Il vano sotto al piano di carico e le tasche laterali offrono ulteriore praticità per stivare oggetti, borse o, nel caso dei modelli elettrificati, il cavo di ricarica.

Il bagagliaio della BMW i5 eDrive40 Touring

Dimensioni BMW Serie 5 Touring (2024) Lunghezza 5,06 m Larghezza 1,90 m Altezza 1,51 m Passo 2,99 m Capacità bagagliaio 570 l - 1.700 l

Dal diesel all'elettrico

Tutti i motori diesel disponibili per la nuova BMW Serie 5 Touring sono abbinati alla tecnologia mild hybrid a 48 volt e a un cambio automatico a 8 rapporti.

Il motore a quattro cilindri dei modelli 520d Touring e 520d xDrive Touring genera 197 CV e una coppia massima di 400 Nm. La gamma di motorizzazioni sarà completata da un sei cilindri in linea diesel nell'estate del 2024. Allo stesso tempo seguiranno due varianti ibride plug-in, tra cui la 530e.

Come detto, però, la vera novità riguarda la presenza di versioni 100% elettriche ribattezzate i5. Queste sono l'eDrive40 e la M60 xDrive. La prima è mossa dal motore posteriore, il quale eroga 340 CV e 430 Nm nella funzione Sport Boost (o attivando il Launch Control), con uno scatto 0-100 km/h di 6,1 secondi.

BMW 520d xDrive Touring (2024)

La cattivissima M60 xDrive, invece, impiega due unità elettriche (una sull'avantreno e una sul retrotreno) per sviluppare la trazione integrale e 601 CV e 820 Nm. In questo caso, l'accelerazione 0-100 km/h è di 3,9 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 230 km/h.

In entrambi i modelli, la batteria situata nel sottoscocca ha una capacità di 81,2 kWh. L'autonomia nel ciclo WLTP è compresa tra 445 e 506 km per la i5 M60 xDrive Touring e tra 483 e 560 km per la i5 eDrive40 Touring, con la possibilità di ricaricare in corrente continua fino a 205 kW.

Motore Potenza Trazione BMW 520d Touring Diesel 2.0 a 4 cilindri 197 CV Posteriore BMW 520d xDrive Touring Diesel 2.0 a 4 cilindri 197 CV Integrale BMW i5 eDrive40 Touring Uno elettrico 340 CV Posteriore BMW i5 M60 xDrive Touring Due elettrici 601 CV Integrale

Gli interni e gli optional

Dentro, la nuova Serie 5 Touring conferma le novità della berlina, a partire dalla strumentazione di bordo. Il BMW Curved Display è composto dall'Information Display da 12,3" e dal Control Display con una diagonale di 14,9". Anche qui troviamo i sedili completamente rinnovati, il volante appiattito nella parte inferiore e un tunnel centrale riprogettato nei comandi e nelle funzioni.

Gli interni della nuova BMW Serie 5 Touring

I rivestimenti sono in pelle "vegana" in varie colorazioni, mentre la dotazione è integrabile scegliendo il tetto panoramico fisso e l'impianto audio surround Bowers & Wilkins da 18 altoparlanti.

Rimanendo in tema di optional, sulla Serie 5 Touring la gamma di colorazioni comprende anche tre vernici BMW Individual e cerchi in lega fino a 21", oltre ai pacchetti M Sport, M Sport Pro M Carbon Exterior.

BMW i5 M60 xDrive Touring (2024)

Sulla BMW si possono scegliere anche le sospensioni sportive M, l'impianto frenante sportivo M e l'Adaptive Chassis Professional (di serie nella i5 M60 xDrive Touring) con ammortizzatori a controllo elettronico, l'Integral Active Steering, l'Adaptive M Chassis Professional e Active Roll Comfort (la stabilizzazione "attiva" della vettura, che riduce il rollio in curva).

Inoltre, acquistando il Parking Assistant Professional le manovre automatizzate di parcheggio e di manovra fino a 200 metri di lunghezza possono essere controllate anche dall'esterno del veicolo utilizzando uno smartphone.