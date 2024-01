La Serie 4 più cattiva di tutte diventa ancora più potente. A poco più di tre anni dal lancio della seconda generazione, BMW ha rivisto numerosi aspetti della M4. In vendita da marzo a prezzi di circa 100.000 euro (il listino ufficiale verrà comunicato nelle prossime settimane dalla Casa), il restyling porta diverse novità a livello estetico e tecnologico.

Ma ciò che interesserà di più gli appassionati riguarda le modifiche sotto al cofano. Infatti, ora la M4 raggiunge quota 530 CV.

Nuova vita per il 3 litri

Il 3.0 a sei cilindri in linea viene proposto in tre declinazioni di potenza. Le versioni "base" erogano 480 CV e sono abbinabili al cambio manuale a 6 rapporti, mentre la Competition sale a 510 CV con l'automatico a 8 rapporti. Infine, la Competition con trazione integrale M xDrive tocca i 530 CV, sempre in abbinamento al cambio a 8 marce.

BMW M4 Coupé e Cabrio restyling

Parlando di prestazioni, la nuova M4 Competition Coupé M xDrive accelera da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi (3,7 secondi per la Cabrio). In generale, tutte le varianti della M4 raggiungono una velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Scegliendo il pacchetto optional M Driver's Package, si può "sbloccare" il limitatore fino a 290 km/h (280 km/h per la Cabrio).

Prende spunto dalla CSL

I cambiamenti estetici della BMW sono piuttosto ridotti e riguardano solo alcuni dettagli. La calandra a doppio rene è confermata, mentre le prese d'aria e gli intagli sui paraurti hanno un design leggermente diverso. Nuova la grafica dei fari LED, mentre il tetto è in plastica rinforzata in fibra di carbonio (CFRP) di serie su tutte le declinazioni della M4 Coupé.

BMW M4 Cabrio restyling

Sulla M4 si possono equipaggiare anche i fari LED Matrix, riconoscibili dagli inserti blu e inclusi nel pacchetto M Shadow Line, che comprende degli inserti scuri nell'abitacolo. La fanaleria posteriore è laser, con una firma luminosa tridimensionale che utilizza la stessa tecnologia presente sull'esclusiva M4 CSL realizzata in 1.000 unità.

Come optional, si possono richiedere le grafiche M su cofano a baule per donare ulteriore personalità alla vettura.

Le novità a bordo

All'interno, troviamo un volante ridisegnato (e disponibile per la prima volta in Alcantara come optional) e un nuovo stile dei comandi. In particolare, il volante ha una corona più piatta nella parte inferiore e un segno centrale rosso alle ore 12.

BMW M4 Coupé restyling

La dotazione tecnologica comprende il BMW Curved Display, col quadro strumenti da 12,3" davanti al guidatore e il monitor da 14,9" dell'infotainment in posizione centrale. A tal proposito, l'infotelematica è "alimentata" dal sistema operativo BMW Operating System 8.5 e include il BMW Intelligent Personal Assistant.

Dallo schermo centrale si può comandare ogni aspetto della vettura, dalla connettività alla multimedialità, fino alla selezione delle luci d'ambiente.