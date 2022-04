Lunghezza: 4.709 mm

Larghezza: 1.827 mm

Altezza: 1.440 mm

Passo: 2.851 mm

Bagagliaio: min 500/max 1.510

La BMW Serie 3 Touring è la variante station wagon della celebre media bavarese ed è stata introdotta per la prima volta con la seconda generazione, l'acclamata E30, nel tardo 1987. Da quel momento ha seguito fedelmente la berlina in un percorso di costante crescita tecnologia ma anche dimensionale, che l'ha portata pian piano da meno di 4,4 metri a oltre 4,7 di lunghezza e con spazi sempre più generosi.

L'attuale generazione G21 rientra nella ristretta cerchia delle wagon medie premium tra le quali risulta la meno ingombrante, anche se per pochi cm, ma in proporzione una delle più generose e meglio attrezzate.

BMW Serie 3 Touring, le dimensioni

La BMW Serie 3 Touring a differenza di buona parte delle sue antenate ha le stese misure della berlina: identica la lunghezza, 4,71 metri (4.709 mm) e la larghezza, 1.827, e anche l'altezza di 1.440 mm. Va sottolineato che queste misure sono aumentate in modo notevole rispetto alla precedente generazione F30/31, circa 9 cm in lunghezza, 1,5 cm in larghezza e circa 1 cm in altezza.

Anche il passo, la distanza tra distanza tra l'asse delle ruote anteriori e posteriori, è aumentato di ben 41 mm, passando da 2.810 a 2.851 mm.

BMW Serie 3 Touring, abitabilità e bagagliaio

Sulla BMW Serie 3 Touring i cm in più hanno permesso di ampliare tutti gli spazi, cominciando dall'abitacolo dove la Casa dichiara di aver aumentato di 11 mm la distanza tra i sedili anteriori e quelli posteriori, e lo spazio per spalle e testa in entrambe le file. Gli attacchi per i seggiolini Isofix sui posti esterni nel divano sono inoltre stati riposizionati in modo da essere più accessibili.

Il bagagliaio ha guadagnato sulla carta appena 5 litri rispetto alla F31, toccando i 500 litri tondi che diventano 1.510 abbattendo il divano frazionato in tre parti (40/20/40), ma è migliorata la versatilità: BMW precisa che lo spazio effettivamente sfruttabile (considerando l'ingombro non regolare dei passaruota) è maggiore di 32 litri, il vano è più largo di 112 mm e l'altezza da terra della soglia di carico è stata abbassata a 616 mm con scalino del piano di carico ridotto da 35 a 8 mm.

Inoltre, le forme della carrozzeria offrono più accessibilità: il lunotto apribile in modo indipendente, un must del modello già da qualche generazione, è più largo di 20 mm del precedente, il portellone è stato ampliato di 125 mm nella parte alta. Oltre all'ormai immancabile portellone elettrico, tra le opzioni c'è anche un raffinato sistema fermacarico attivo con strisce di gomma che si sollevano di qualche mm in marcia evitando lo scivolamento di oggetti.

Molti marchi premium hanno razionalizzato e ridotto la gamma motori, BMW non è tra questi: la BMW Serie 3 Touring ha in listino ben 11 motorizzazioni di cui 4 a benzina e 5 a gasolio, con sistema mild hybrid a 48 Volt per le potenti 340i/d, e 2 ibride plug-in benzina/elettriche. In aggiunta, ben 7 di queste varianti hanno di serie o in opzione la trazione integrale xDrive, mentre il cambio ZF a 8 rapporti è standard su tutta la gamma.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 318i 156 CV Benzina Posteriore, cambio automatico 320i/xDrive 184 CV Benzina Posteriore o integrale, cambio automatico 320e 204 CV Benzina/elettrica Posteriore, cambio automatico 330i/xDrive 258 CV Benzina Posteriore o integrale, cambio automatico 330e/xDrive 292 CV Benzina/elettrica Posteriore o integrale, cambio automatico M340i xDrive 374 CV Benzina Integrale, cambio automatico 316d 122 CV Diesel Posteriore, cambio automatico 318d 150 CV Diesel Posteriore, cambio automatico 320d/xDrive 190 CV Diesel Posteriore o integrale, cambio automatico 330d/xDrive 286 CV Diesel Posteriore o integrale, cambio automatico M340d xDrive 340 CV Diesel Integrale, cambio automatico

BMW Serie 3 Touring, le concorrenti con misure simili

Come accennato in precedenza, la BMW Serie 3 Touring ha una gamma di rivali dirette contenuta ma agguerrita, composta dai classici marchi concorrenti tedeschi più Volvo e dai rispettivi modelli medi con lunghezza compresa tra 4,6 e 4,8 metri. Nella lista è compresa Volkswagen Passat, anche se meno lussuosa, considerata una scelta alternativa non soltanto per le flotte aziendali.