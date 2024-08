A metà tra la X3 e la X5, ecco la BMW X3 a passo lungo. Studiata (e venduta) esclusivamente per la Cina, questa particolare versione ha un interasse maggiorato di 110 mm rispetto al modello "europeo", per un totale di 2,98 m.

Così, la X3 diventa ancora più accogliente per i passeggeri posteriori e ancora più attraente per il mercato cinese, in cui questa BMW è stata venduta in oltre 150.000 esemplari nel corso del 2023, rappresentando oltre il 40% di tutti i modelli della gamma X.

Formato limousine

Grazie al "cambio di passo", la X3 cinese è lunga 4,87 m, pur mantenendo la larghezza di 1,92 m e l'altezza di 1,66 m della versione standard. Come detto, a beneficiare delle maggiori dimensioni sono soprattutto le gambe dei passeggeri posteriori, che possono godere anche dei cuscini di serie e di un bracciolo centrale con postazione di ricarica wireless.

BMW BMW X3 a passo lungo per la Cina, i sedili posteriori

In generale, l'abitacolo presenta anche una serie di novità dedicate. Oltre al BMW Curved Display con sistema operativo BMW OS 9 (che supporta una serie di servizi digitali esclusivi per la Cina), la X3 ha di serie l'Interaction Bar, il volante con bordo inferiore piatto e i sedili sportivi Veganza disponibili in tre rivestimenti bicolore. Inoltre, troviamo il tetto panoramico in vetro con illuminazione Sky Lounge.

I motori

Sono tre le varianti disponibili per la X3 a passo lungo, tutte equipaggiate con la trazione integrale xDrive e cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. L'entry level è rappresentata dalla 25L con 190 CV e 310 Nm, mentre la 30L mette a disposizione 258 CV e 400 Nm e sono entrambe spinte da un 2.0 turbo 4 cilindri.

BMW BMW X3 a passo lungo, il posteriore

A queste due versioni della BMW prodotte nello stabilimento di Shenyang, si aggiunge la M50 col 3.0 sei cilindri da 398 CV e 580 Nm, che viene realizzata a Spartanburg, in South Carolina.