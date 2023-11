Un nuovo capitolo nella strategia di elettrificazione di BMW si aprirà nel 2025 con il lancio della Neue Klasse, che sarà alla base di almeno sei inediti SUV a zero emissioni e oggi possiamo dare un'occhiata preliminare a uno di questi modelli elettrici sotto forma di prototipo.

Le nostre spie in Germania ci hanno inviato una serie di foto di quello che è attualmente noto come progetto NA5, in pratica si tratta del SUV che dovrebbe arrivare nell'estate del 2025 prendendo il posto della iX3.

Stesse dimensioni fuori, ma più spazio dentro

Stando alle prime indiscrezioni questo EV a guida alta dovrebbe avere all'incirca le stesse dimensioni dell'attuale X3. Tuttavia, grazie a un packaging più intelligente e a sbalzi più lunghi, dovrebbe avere un'area di stivaggio più ampia dietro i sedili posteriori e un abitacolo più spazioso.

Questo SUV sostituirà la BMW iX3

Il veicolo di prova sembra un po' troppo spigoloso, ma l'effetto è probabilmente dovuto ai finti pannelli aggiuntivi attaccati ai passaruota anteriori e alla forma dei paraurti.

Un dettaglio della fiancata

Anche in questa fase iniziale di sviluppo, il nuovo SUV ci ricorda il concept Neue Klasse. Cos'altro vale la pena sottolineare? Le maniglie delle porte a filo, i massicci pneumatici posteriori 255/45 R20, le pinze dei freni blu su tutti e quattro gli angoli e quello strano pannello di vetro del quarto posteriore.

Non manca molto

Nell'agosto dello scorso anno, BMW ha confermato che il primo prodotto basato sulla piattaforma Neue Klasse sarà una berlina elettrica seguita da questo SUV. Ricordiamo inoltre che la produzione della familiare elettrica dovrebbe iniziare nel luglio 2025 in Ungheria. "Entro la fine del decennio, la Neue Klasse dovrebbe rappresentare più della metà delle nostre vendite", ha dichiarato l'anno scorso il CEO di BMW Oliver Zipse.

Per quanto riguarda le opzioni di propulsione, non ci sono ancora molte informazioni disponibili. Naturalmente, ci aspettiamo versioni a trazione posteriore e integrale, oltre a diversi pacchetti di batterie.