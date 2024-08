La nuova BMW M2 sarà presto seguita da una variante ancora più potente e cattiva. Entro fine anno, infatti, arriverà la CS, che alzerà ulteriormente l'asticella dei cavalli del 3.0 sei cilindri e dell'aerodinamica, pur perdendo un po' di peso per risultare ancora più maneggevole.

Per essere più precisi, secondo un'indiscrezione riportata dal forum Bimmerpost, la nuova M2 CS potrebbe avere 525 CV, ben 45 CV in più rispetto alla M2 standard e 15 CV in confronto alle M3 e M4 Competition.

Stile inconfondibile

Sempre stando a Bimmerpost, la CS manterrà la trazione posteriore, mentre le sospensioni avranno una taratura più specifica e leggermente più rigida.

BMW M2 CS, le foto spia

Tra le novità in termini di assetto ci si aspettano anche un impianto frenante dedicato e un pacchetto aerodinamico piuttosto completo (magari caratterizzato anche da prese d'aria più grandi e un estrattore ancora più voluminoso) per rendere la M2 CS una belva da pista.

A completare la trasformazione, ci dovrebbero essere anche degli inserti speciali per gli interni e una serie di colori personalizzati, come già visto su M3 e M4 CS.

La M2 più esagerata di tutte

Sfruttando anche una perdita di peso di qualche decina di kg, la BMW dovrebbe garantire prestazioni ancora più esaltanti. A tal proposito, ricordiamo che la M2 "base" scatta da 0 a 100 km/h in 4 secondi, mentre la velocità massima è di 250 km/h (285 km/h tramite l'aggiunta di determinati pacchetti optional). Con ogni probabilità, la CS migliorerà questi valori diventando così la M2 più performante di sempre.

BMW M2 restyling

Passando al prezzo, ci aspettiamo un listino più impegnativo rispetto ai circa 78.000 euro necessari per la M2. In ogni caso, non dovremo attendere molto per avere le prime ufficialità, con la presentazione che avverrà tra poche settimane.