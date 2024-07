La Ferrari F355 è una delle sportive del Cavallino più iconiche di sempre. Presentata negli anni '90, è stata il sogno di molti giovani e non in tutto il mondo. Modello ormai fuori dal listino del Cavallino da anni ma ritornato - in veste aggiornata ma non stravolta - al Goodwood Festival of Speed 2024.

Un'idea per Goodwood

A darle vita ci ha pensato Evoluto Automobili e, al contrario di ciò che si potrebbe pensare, non si tratta di un'azienda italiana, bensì britannica.

Gli specialisti dei restomod hanno scelto di rielaborare la Ferrari F355 per adattarla ai gusti moderni degli appassionati di oggi, mantenendo e migliorando il suo celebre feeling di guida da vera Rossa.

Evoluto Automobili Ferrari F355 by Evoluto Automobili

Per raggiungere l'obiettivo la carrozzeria della supercar a tiratura limitata è stata rivista interamente, con diversi pannelli in fibra di carbonio. Al tutto sono abbinati interni rivestiti con uno speciale tessuto e realizzati su misura.

Ferrari F355 by Evoluto Automobili Evoluto Automobili

Più potente

Ma non solo. I progettisti di Evoluto Automobili si sono concentrati anche sul motore. Il classico V8 aspirato Ferrari da 3,5 litri della 355 originale, infatti, è stato modificato in diverse componenti per poter erogare fino a 420 CV di potenza (originali erano 380 CV).

Gli ingegneri hanno optato per valvole di aspirazione più grandi, albero motore dedicato, nuovo sistema di accensione con bobine elettroniche e di messa a punto personalizzata.

Evoluto Automobili Ferrari F355 by Evoluto Automobili, il motore

Il tutto è stato abbinato a un cambio manuale a sei marce rielaborato e a un impianto frenante potenziato con pinze Brembo GT a sei pistoncini all'anteriore e a quattro pistoncini al posteriore.

Ciliegina sulla torta, infine, il telaio, che è stato irrigidito del 23% grazie all'aggiunta di elementi strutturali in fibra di carbonio.

Un nome inaspettato

Durante la presentazione Evoluto Automobili ha svelato che questo speciale restomod della F355 è stato disegnato da niente meno che Ian Callum. Il designer britannico, infatti, ha rivisto interamente l'esterno dell'auto per trovare soluzioni aerodinamiche che migliorassero il raffreddamento delle componenti meccaniche, come le prese d'aria più grandi o lo splitter anteriore ridisegnato.

In più si è occupato di aggiungere dei moderni fari a LED a scomparsa, cerchi da 19 pollici, nuovi specchietti retrovisori, maniglie delle porte a filo carrozzeria e un sistema di scarico in titanio progettato ad hoc.

Evoluto Automobili Ferrari F355 by Evoluto Automobili

Le Ferrari F355 riviste da Evoluto Automobili saranno 55, ognuna delle quali sarà completamente personalizzata su misura per il cliente, che potrà scegliere un intero catalogo di vernici, pelli e materiali per gli interni e gli esterni. Il debutto internazionale dell'auto è previsto alla Monterey Car Week ad agosto.