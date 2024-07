Il futuro prossimo di Ferrari è fatto di supercar e hypercar con motori a benzina, compreso l'immancabile V12 della tradizione di Maranello e senza dimenticare l'ibrido, ma nella gamma del Cavallino Rampante c'è posto anche per la prima elettrica che vedremo nel 2025.

Lo stile della Ferrari elettrica è ancora un mistero, ma partendo dalle prime e recentissime foto spia in circolazione abbiamo provato a immaginare con un render esclusivo le forme di quella che si presenta come una crossover SUV bassa, filante e a batteria.

Dalle foto spia al render della GT rialzata

In realtà Ferrari non ha ancora svelato nulla sul design e l'impostazione del suo primo modello elettrico. Alcuni rumor non confermati parlano di una due posti a zero emissioni, ma le foto spia con la carrozzeria prestata dalla Maserati Levante ci hanno convinto a creare un render della prossima Ferrari EV in stile crossover.

Motor1.com Ferrari elettrica (2025), il render di Motor1.com

Quella che ne è venuta fuori è l'immagine digitale di una sorella minore della Purosangue, un SUV crossover ribassato con cinque porte e un frontale che in molti punti ricorda lo stile della Ferrari Roma.

Il resto della carrozzeria sembra invece introdurre il tema della berlina a 5 porte rialzata, una combinazione, o "crossover" appunto, che unisce il tema della GT a 4 posti a quello del SUV basso e filante con più dimestichezza con la pista che con lo sterrato.

Foto spia del muletto Ferrari EV

Produzione da inizio 2025 nel nuovo e-building

Sulla prima Ferrari elettrica della storia che sarà costruita nel nuovo stabilimento e-building di Maranello da inizio 2025 non ci sono ancora informazioni ufficiali, tranne che avrà un "suono autentico", da "vera Ferrari" come ha detto l'Head of product marketing Emanuele Carando.

Ferrari ha in passato parlato anche della progettazione e produzione a Maranello di super batterie strutturali e di motori specifici ad alta efficienza.

Ferrari e-building

Nei piani della Casa le vendite della nuova elettrica dovrebbero raggiungere una quota del 10% del totale, mentre un prezzo non è stato ancora annunciato. Per il momento l'unica indicazione non ufficiale arriva da un'indiscrezione raccolta da Reuters che parla di un listino base di 500.000 euro.