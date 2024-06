Il debutto ufficiale della prima Ferrari elettrica è previsto nel corso del 2025. Nel frattempo tanto si è speculato, senza però avere notizie certe. Ora però qualcosa cambia: la Ferrari a batterie infatti potrebbe essere stata avvistata per la prima volta in assoluto.

Lo strano muletto stranamente camuffato, avvistato da Derek Cornelissen, pare indossare parte della carrozzeria della Maserati Levante, unita ai gruppi ottici anteriori di una Ferrari Roma, muso della Purosangue e dettagli inediti. E c'è un dettaglio che sembra tradirne la natura elettrica.

Sono finti

Guardate il posteriore e concentratevi sugli scarichi. Già, sono posticci, a simulare la presenza di un motore termico sotto il cofano. Peccato però che gli adesivi gialli con il fulmine nero indichino ben altro: l'auto camuffata è a batterie.

Quindi, a differenza di quanto visto pochi giorni fa, le possibilità che queste siano le prime foto della Ferrari elettrica. Il fatto che a Maranello abbiano deciso di utilizzare la carrozzeria della Levante non significa necessariamente che la il loro modello a batterie avrà forme da crossover o SUV. Il Cavallino Rampante non ha mai fatto menzione dello stile e brancoliamo quindi ancora nel buio.

Sappiamo che verrà assemblata nel nuovo e-building inaugurato la scorsa settimana e vedere questo muletto di prova in giro a pochi giorni di distanza non è probabilmente una coincidenza.

Rumore e prezzo

La Ferrari ha promesso che il la sua prima auto elettrice offrirà un rumore "autentico", ma non sappiamo cosa voglia significare. Il prezzo? I 500.000 euro citati dalla Reuters non sono stati commentati da Ferrari, che ha anche smentito le speculazioni secondo cui la nuova fabbrica avrebbe spinto la produzione annuale da circa 14.000 a 20.000 veicoli.

L'arrivo dell'elettrico in Ferrari non precluderà la produzione di modelli termici, mossi ancora una volta dal motore V12. Il responsabile marketing e prodotto Emanuele Carando ha recentemente dichiarato che il motore a dodici cilindri rimarrà in produzione fino a quando non sarà messo fuori legge.