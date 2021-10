Per gli appassionati di videogiochi il nome di Gran Turismo è uno dei più importanti, ora giunto al suo settimo capitolo in uscita il 4 marzo 2022 sulle console PS4 e PS5 di Sony.

La software house produttrice, la giapponese Poliphony Digital Inc., ha scelto Brembo come partner tecnico ufficiale per i sistemi frenati del videogioco. Non è un tipo di collaborazione inedita per l'azienda italiana, che a luglio scorso aveva stretto una partnership con i programmatori di Raceward Studio per il titolo di moto RiMS Racing.

Disponibili nello shop virtuale

I prodotti dello società con sede a Stezzano saranno disponibili come pacchetto upgrade nel Tuning Shop di Gran Turismo 7, il negozio virtuale tramite il quale è possibile elaborare e aumentare le prestazioni delle proprie auto.

I freni stock potranno essere sostituiti installando, ad esempio, i prodotti della gamma Sport, fino ad arrivare agli impianti più performanti montati sulle auto sportive inclusi i dischi carboceramici e le pinze GT|BM, configurabili in otto diverse varianti di colore.

Confronto con i videogiocatori

“Per Brembo questa partnership rappresenta una straordinaria opportunità di dialogare con le nuove generazioni coerentemente alla nostra vision “Turning Energy into Inspiration”, dichiara Daniele Schillaci, Amministratore Delegato di Brembo.

Un accordo che permette all’azienda italiana di interfacciarsi con i videogiocatori di tutto il mondo che da quasi 25 anni apprezzano la serie Gran Turismo, con l’obiettivo di rendere ancora più realistica l’esperienza di gioco.

Sguardo rivolto al futuro

Brembo ha celebrato quest’anno i 60 anni di attività che hanno portato la società a diventare leader internazionale nella produzione di impianti frenanti, in termini di tecnologia, design e prestazioni.

Soluzioni che sono adottate da numerose competizioni automobilistiche e motociclistiche, oltre che dai veicoli di produzione. Uno sviluppo costante che di recente ha visto l’apertura di un centro nella Silicon Valley per studiare big data e intelligenza artificiale in vista degli impianti frenanti del futuro.