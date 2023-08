Nel mondo dorato delle auto extra lusso anche un SUV diventa un concentrato di esclusività, personalizzazioni senza limiti, materiali pregiati e finiture artigianali.

L'ultimo esempio in tal senso arriva dalla Bentley Bentayga EWB Mulliner che oltre a proporre possibilità di personalizzazione quasi infinite si riconosce per la tipica calandra frontale "Double Diamond" sottolineata dalla griglia cromata inferiore, ma anche per i cerchi da 22" dal design specifico, il fregio laterale Mulliner e gli specchietti bicolore.

5,32 metri di lusso personalizzabile

Il tutto compreso nei 5,32 metri di lunghezza della Bentayga a passo lungo EWB (Extended Wheelbase) che può avere interni a 4 posti o 4+1, ma che monta sempre il motore 4.0 V8 biturbo da 550 CV, trazione integrale e cambio automatico 8 marce per una velocità massima di 290 km/h e uno scatto 0-100 in 4,6 secondi.

Bentley Bentayga EWB Mulliner su strada

I fortunati clienti della Bentley Bentayga EWB Mulliner possono scegliere anche il pacchetto Mulliner Blackline Specification che sostituisce tutte le cromature esterne con finiture in nero lucido, comprese le ruote.

4.000 diverse combinazioni di colore per gli interni

Il trionfo del lusso continua negli interni dove la squadra del reparto speciale Mulliner Design offre rivestimenti in otto diverse combinazioni a tre tonalità di colore, ma chi vuole può creare il proprio abitacolo esclusivo "Mulliner Bespoke Interior" tra quasi 4.000 diverse combinazioni di colore.

Bentley Bentayga EWB Mulliner, il dettaglio dei rivestimenti in pelle

A questo si aggiungono gli inserti in legno, le cuciture a diamante sui sedili e l'utilizzo esteso di pelle Olive Tan che risulta più sostenibile a livello ambientale nella lavorazione e usa meno acqua nella concia. Sempre attento all'ambiente è poi il rivestimento in nylon riciclato del pavimento, ricoperto da tappetini in pura lana.

Orologio analogico in plancia e sedili da prima classe

Indipendentemente dalla configurazione interna dei sedili, la Bentayga EWB Mulliner offre il sistema Bentley Airline Seat che include il sedile posteriore destro capace di reclinarsi fino a 40 gradi, spostare in avanti il sedile passeggero anteriore e far comparire un poggia piedi.

Bentley Bentayga EWB Mulliner, i sedili posteriori

Su questa Bentley non manca poi la climatizzazione dei sedili automatica che monitora e si adatta alla temperatura e umidità dell'occupante e il Postural Adjustment che modifica continuamente la forma del sedile per alleviare la fatica di posizioni obbligate durante il viaggio.

Un altro elemento esclusivo è la Bentley Diamond Illumination che prevede decine di LED che emettono la loro luce attraverso piccoli fori nella pelle di rivestimento delle portiere, mentre al centro della plancia spicca l'orologio analogico Mulliner col quadrante lavorato come il fondo del quadro strumenti.