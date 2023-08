Ricordate l'incendio della nave cargo Fremantle Highway? E' accaduto a fine luglio ed ora, mentre si continua ad indagare sulle cause del rogo, emergono nuovi dettagli. Innanzitutto i circa 500 veicoli completamente elettrici a bordo della nave sono in buone condizioni. Peter Berdowski, CEO di Boskalis Salvage Company, ha detto ad Automotive Logistics, che le auto sono persino "perfettamente spostabili".

In secondo luogo, come riportato dai media locali, i quattro ponti inferiori della nave da carico (su un totale di 12) sono relativamente integri, mentre i quattro ponti superiori hanno registrato temperature così elevate da "fondersi completamente con le auto" a causa dell'incendio. Ora però bisogna recuperare il possibile ed entro ottobre.

Cosa dicono i nuovi dati

In precedenza era stato detto che la nave trasportava meno di 3.000 veicoli, ma il nuovo rapporto di Automotive Logistics afferma che al momento dell'incendio si trovavano a bordo oltre 3.700 auto, con modelli non solo di Mercedes-Benz ma anche di Volkswagen e BMW.

Le fiamme sulla nave cargo Fremantle Highway hanno causato una vittima.

La nave cargo, che dalla Germania era diretta in Egitto, lo ricordiamo, ha preso fuoco nel Mare del Nord ed è stata rimorchiata nel porto di Eemshaven, nei Paesi Bassi, dove ancora adesso il petrolio viene pompato per ridurre il rischio di fuoriuscite. La nave può rimanere lì fino al 14 ottobre ma poi dovrà essere spostata altrove o rottamata insieme alle auto a bordo. Intanto i danni supererebbero i 300 milioni di euro.

Come recuperare le auto?

Detto questo, non è chiaro come verranno recuperati i vagoni rimanenti e secondo Berdowski c'è il rischio che l'incendio si riaccenda: "Non si vuole che le auto prendano di nuovo fuoco durante il processo di spostamento e che ricomincino l'intera tragedia. Inoltre, queste auto hanno batterie cariche ad alta tensione, che possono essere estremamente pericolose".

L'incendio sulla nave cargo Fremantle Highway

L'Unione Internazionale delle Assicurazioni Marittime (IUMI) ha dichiarato, dopo l'ispezione iniziale dell'imbarcazione, che a tutt'oggi "non è stato dimostrato che un incendio a bordo di un veicolo ro-ro (roll-on/roll-off) o PCTC (Pure Car and Truck Carrier) sia stato causato da un EV nuovo di fabbrica". Le indagini quindi proseguono.