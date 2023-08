Toyota ha interrotto la produzione nella sua fabbrica in Repubblica Ceca. La notizia è di poche ore fa e la causa sarebbe la carenza di componenti causata dall'esplosione che si è verificata nello stabilimento produttivo di un partner locale. Secondo i manager dell'azienda l'intera produzione ne risentirà.

Effetti a lungo termine

In base a quanto dichiarato dai media locali e riportato da Automotive News Europe, l'esplosione e il conseguente incendio si è verificato all'interno dello stabilimento del fornitore di materie plastiche locale Novares CZ Zebrak, che, a causa del tragico evento, non è stato in grado di consegnare diverse componenti alla casa giapponese.

In un video diramato dal portale ČRzprávy si nota chiaramente che l'intero stabilimento di produzione e stoccaggio dell'azienda a Zebrak, nella regione di Beroun, ha avuto ingenti danni, che probabilmente richiederanno diversi mesi per essere riparati.

Il problema ha immediatamente afflitto la produzione dello stabilimento Toyota di Kolin, situato a circa 60 km a est di Praga, dove la casa produce attualmente la nuova Aygo X e la Yaris, le due auto best seller dell'azienda nel Vecchio Continente.

Lo stabilimento Toyota di Kolin

Tomas Paroubek, portavoce di Toyota, ha dichiarato:

"Abbiamo dovuto interrompere la produzione ieri sera. Questo avrà ovviamente un effetto sul nostro piano di produzione. Non è chiaro quanto durerà l'interruzione."

Uno stabilimento cardine

L'interruzione è la seconda quest'anno nello stabilimento della casa, che costruisce circa 1.000 auto al giorno per tutto il Continente. Si tratta quindi di un danno piuttosto ingente per Toyota, che proprio nel corso del 2022 aveva aumentato la produzione di questa importante fabbrica del 35%, raggiungendo la quota di 202.255 auto.

Il video delle fiamme nello stabilimento del fornitore