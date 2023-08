Agli italiani il campeggio piace sempre di più. Secondo l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, quest'anno le prenotazioni presso camping e villaggi sono aumentate del 9,8% rispetto al 2022.

Chi ha vissuto questa esperienza o vorrebbe viverla, saprà già che l'offerta di tende integrate alle auto sta seguendo il trend ed è in aumento. Una di queste soluzioni viene offerta da Dacia attraverso il pack sleep, disponibile su tutte le versioni e allestimenti di Jogger.

Come funziona e cosa offre

Il pack sleep è un accessorio della gamma Dacia InNature e consente di allestire Jogger, sia nella versione 5 che 7 posti, come fosse un camper. Si apre in meno di due minuti e offre un letto matrimoniale con materasso che occupa tutta la parte posteriore dell’auto, dallo schienale dei sedili anteriori al portellone del bagagliaio, passando sopra la panchetta della seconda fila ripiegata (su Jogger 7 posti anche la terza fila deve essere ripiegata).

Il pack sleep è disponibile su tutte le versioni e allestimenti di Jogger

Lo spazio per dormire è quindi generoso per una vita da campeggio, è molto simile quello di una casa: 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza di almeno 60 cm. Quando la struttura del pack sleep è chiusa nel bagagliaio di Jogger è disponibile un volume di carico di 220 litri e, sia quando il pack è chiuso sia quando è aperto, si può accedere alla zona bagagli.

Quanto costa

Chi vuole può aggiungere una tenda che si aggancia al portellone per creare uno spazio abitabile che ospita fino a tre persone. La tenda è lunga 5,6 metri, larga 2,2 m e alta 1,7 m. Il tessuto è chiaramente impermeabile e si trasporta in un'apposita borsa, in aggiunta c'è anche un set di tendine oscuranti che si applicano ai vetri dell'auto.

Il pack sleep di Dacia

Il pack sleep di Dacia, se ordinato insieme a un Jogger nuovo, costa 1.500 euro oppure, se si sceglie successivamente come accessorio, 1.990 euro. Se volete saperne di più vi consigliamo di leggere la prova che è stata realizzata dai colleghi di OmniFurgone.it.