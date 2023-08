A quasi tre anni dal suo annuncio, Fifteen Eleven Design presenta la versione finale del restomod dedicato alla Porsche 914. Al tempo stesso, l'azienda ha aperto gli ordini per la Porsche, il cui progetto mette insieme le forme originali della 914 con una carrozzeria interamente in fibra di carbonio e una meccanica moderna e basata sulla Cayman S.

Se siete interessati, però, sappiate che l'assegno da staccare è piuttosto importante: 440.000 dollari (405.000 euro).

Una nuova "anima"

Presentata nel 2021, la roadster utilizza un 3.8 sei cilindri boxer potenziato fino a 400 CV. Il motore originale fornito da Porsche è stato pesantemente modificato, con nuovi pistoni, una centralina Life Racing e una nuova testata, mentre l'abbinamento è a un cambio manuale a 6 rapporti.

Porsche 914 restomod by Fifteen Eleven Design

A livello telaistico sono stati aggiunti degli ammortizzatori Reiger regolabili in tre posizioni, mentre le sospensioni sono le stesse della Cayman. Sulla 914 sono presenti anche le pinze Brembo a quattro pistoncini, dischi ventilati e la pedaliera AP Racing, oltre a un impianto di scarico sportivo realizzato su misura.

Non sembra, ma cambia anche fuori

Nonostante la 914 sia cambiata tantissimo sotto pelle, l'estetica ricorda molto quella della Porsche originale. Per esempio, i cerchi Fuchs da 18" (su pneumatici Michelin Pilot Sport 2) sono un rimando diretto all'antenata degli anni '70, mentre al posto dei fari a scomparsa sono presenti le più moderne luci LED.

Porsche 914 restomod by Fifteen Eleven Design

Il nuovo motore con raffreddamento a liquido della Porsche (diversamente da quello ad aria del modello originale) ha obbligato i progettisti a rivedere la zona anteriore per fare spazio al radiatore. Il pannello del tettuccio è trasparente per dare più luminosità all'abitacolo, nel quale troviamo rivestimenti in pelle e sedili Recaro.

Porsche 914 restomod, gli interni

In ogni caso, tutti gli esemplari sono realizzati seguendo le indicazioni del cliente, il quale può richiedere varie personalizzazioni tanto per gli esterni quanto per gli interni, scegliendo tra vari tipi di colori e finiture.