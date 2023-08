Per i nostalgici della Porsche 911 generazione 997, ecco il restomod di Edit Automotive. Chiamato g11 e disegnato da Petr Novague, secondo i suoi creatori è pensato per "creare una connessione pure tra guidatore e auto".

Ne saranno realizzati solo 99 esemplari e il prezzo è proporzionato all'esclusività: ogni Porsche costa 170.000 euro.

Gusto classico, formato moderno

Il progetto di Edit parte da una 911 originale, la cui carrozzeria viene rivista, con forme leggermente più "abbondanti" e paraurti anteriore e posteriore in fibra di carbonio. Poi si passa al motore, col 3.6 (o 3.8, a seconda delle versioni) che viene completamente smontato e aggiornato in varie componenti, tra cui il cuscinetto IMS e le sedi dei cilindri.

Porsche 911 (997), il restomod di Edit Automotive

Insieme agli aggiornamenti al motore e all'estetica, Edit si occupa anche degli interni, con rivestimenti in materiali pregiati e personalizzabili dai clienti. Tra gli accessori inclusi nella dotazione ci sono il climatizzatore, i sedili riscaldati e il controllo della trazione, mentre a pagamento si possono avere la ricarica wireless per lo smartphone e la connettività Bluetooth.

Porsche 911 (997), il restomod di Edit Automotive

A livello telaistico, la Porsche presenta ammortizzatori regolabili Öhlins, un cambio con rapportature più corte, un nuovo impianto di scarico e freni derivati dalla 911 GT3 attuale con pinze Brembo.

Come detto, la Edit g11 parte da 170.000 euro, ma il preventivo è destinato a salire in modo importante in base ai vari accessori e alle personalizzazioni scelte dai clienti. Infatti, ogni possessore può scegliere il colore della vernice, i dettagli esterni, nonché i colori e i materiali degli interni.

Porsche 911 (997), il restomod di Edit Automotive

Inoltre, il designer Petr Novague sarà personalmente a disposizione dei clienti per consulenze sulla costruzione della loro EDIT g11. Ogni vettura include anche una targa unica con un numero di serie, a denotare ulteriormente la sua esclusività.