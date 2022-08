Il suo prezzo si aggira intorno a 1,7 milioni di euro e, al di là dell'assegno da staccare, ne verranno prodotte appena 75 ed è facile pensare che tutte siano state già vendute. La Singer 911 DLS non è quindi certo un'auto che si vede tutti i giorni. Una sorta di unicorno, eppure basta davvero poco per guidarla, anche se solo in versione virtuale.

Basta avere una copia di Forza Horizon 5, partecipare all'evento Festival Playlist e ottenere almeno 20 punti. Una volta fatto la 964 con carrozzeria in fibra di carbonio realizzata dal preparatore statunitense sarà lì ad aspettarvi, per scorrazzate sui circuiti virtuali.

Sua leggerezza

Ma perché tutta questa emozione per una Porsche 911? Semplice: la Singer 911 DLS è la 911 portata alle estreme conseguenze. Basata sulla generazione 964 ne conserva le linee, plasmate però su una carrozzeria interamente in fibra di carbonio, arricchita da un'aerodinamica migliorata ma non "invasiva", con giusto un alettone stile "ducktail", ben radicato nel DNA Porsche.

C'è poi il protagonista vero e proprio, quel 4.0 boxer aspirato spremuto - grazie alla collaborazione con la Williams Advanced Engineering - fino a superare i 500 CV e raggiungere i 9.000 giri. A tenerla a bada ci pensa un impianto frenante carboceramico firmato Brembo. Il cambio? Naturalmente manuale, con 6 marce.

Su misura

Come detto la Singer 911 DLS verrà prodotta in tiratura limitatissima e il prezzo di 1,7 milioni di euro non tiene conto delle possibilità di personalizzazione, alcune delle quali presenti proprio all'interno di Forza Horizon 5.