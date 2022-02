Chi ricerca una Porsche classica con comfort moderni sa che può rivolgersi a Singer Vehicle Design. L’azienda americana non è solo un tuner, ma un’officina-atelier specializzata nel riportare in vita i modelli del passato costruendoli su misura per i clienti.

I suoi restomod sono talmente curati che, secondo Top Gear e Road & Track, la stessa Porsche avrebbe siglato un accordo con Singer per fornirle i motori realizzati dalla sua divisione Motorsport North America. Alla lunga lista di modelli presentati negli scorsi anni, si è aggiunta ora la 911 Turbo Study, l’interpretazione moderna della 930 Turbo.

Completamente su misura

Ad un occhio distratto questa Porsche potrebbe essere facilmente scambiata per un modello originale venduto tra gli anni ’70 e ‘80. Invece, l’assetto ribassato, i cerchi in lega più grandi, lo spoiler più prominente e un abitacolo più moderno fanno capire che ci si ritrova davanti ad 911 Turbo diversa dalle altre.

Proprio la diversità è uno degli aspetti chiave anche di questa Singer, dato che l’officina dà la possibilità di personalizzare davvero ogni aspetto dell’auto. Dalla tinta della carrozzeria ai rivestimenti degli interni, passando per la potenza del motore: tutto viene deciso dal cliente. È per questa ragione che è impossibile avere informazioni precise sui prezzi.

Vuole essere un’auto da tutti i giorni

L’esemplare delle foto presenta la tinta Wolf Blue con interni in pelle Malibu Sand e dettagli in legno Black Forest. Il cliente di questa Singer ha richiesto una taratura delle sospensioni confortevole e ha optato per freni in carboceramica. La dotazione comprende aria condizionata, sedili regolabili elettricamente e riscaldabili e tutti i dispositivi di sicurezza moderni come ABS, controllo di trazione e cruise control.

La Porsche in versione Turbo Study è mossa da un 3.8 biturbo sei cilindri boxer in grado di sviluppare almeno 450 CV, ma, come detto, la cifra finale è a discrezione del cliente che può decidere anche se dotare la Porsche della trazione posteriore o integrale in abbinamento al cambio manuale a 6 rapporti.

La 911 Turbo di Singer verrà presentata dal vivo al Goodwood Festival of Speed dal 23 al 26 giugno nel Regno Unito e alla Monterey Car Week, in California, ad agosto.