In Europa l'abbiamo vista davvero poco, ma in Nord America la Jeep Wagoneer (e Grand Wagoneer) è stata una vera istituzione. La più grande e lussuosa di tutte le Jeep (tornata sul mercato nel 2021 per fare concorrenza a SUV giganteschi come Cadillac Escalade e BMW X7) è stata un'icona soprattutto negli anni '60 e '70 ed è rimasta in produzione fino al 1991.

Proprio in questo anno - al Salone di Detroit -, la Casa americana presenta un concept rivoluzionario che anticipa (o almeno, avrebbe dovuto anticipare) le forme della futura generazione.

Gigantesca e all'avanguardia

Ciò che colpisce del prototipo sono senza dubbio le forme completamente diverse rispetto alle precedenti Wagoneer. Abbandonato il design squadrato, la Wagoneer 2000 punta su linee tese e futuristiche, più da crossover che da fuoristrada duro e puro. Le dimensioni sono davvero importanti, con una lunghezza di 5 metri, un'altezza di 1,71 m e una larghezza di 2,04 m, oltre ad un passo monstre di 3,51 m.

Jeep Wagoneer 2000 (1991)

La Jeep presenta ruote da 20" e una pedana retrattile per facilitare la salita a bordo. L'abitacolo è davvero lussuoso e spazioso, con una configurazione a 6 posti (2+2+2) e rivestimenti in pelle.

Da notare anche la dotazione tecnologica, che è all'avanguardia per l'epoca. Sulla Jeep ci sono una televisione, un registratore di videocassette e un lettore CD.

A spingere la Wagoneer, è un 5.2 V8 da 220 CV abbinato ad un cambio automatico a 4 rapporti e alla trazione integrale. Numeri forse un po' esigui per muovere con scioltezza un bestione di queste dimensioni.

In ogni caso, il concept non si è trasformato in un modello di serie e per vedere una vera erede della Wagoneer abbiamo dovuto aspettare l'attuale generazione nata nel 2021.