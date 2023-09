In Casa Fiat continuano anche a settembre le offerte denominate Contributo Prezzo, un finanziamento con mini rate e maxi rata finale, che negli esempi non prevede anticipo: fra i modelli proposti c'è anche la Fiat 500X ibrida.

Per la Fiat 500X con il 1.5 da 130CV MHEV, il listino di 28.050 euro si riduce fino a a 21.950 euro, con l’adesione al finanziamento; è necessaria anche la rottamazione di un veicolo omologaato fino a Euro 3.

Senza versare anticipo, le rate mensili sono 59 da 314 euro (TAN 8,75%, TAEG 10,05%); c’è poi la maxi rata finale di 12.058,1 euro, per un massimo di 50.000 km e 0,1 euro per ogni chilometro percorso in più.

Il finanziamento prevede l’aggiunta facoltativa di vari servizi: nell’esempio sono compresi Identicar per un anno e assicurazione pneumatici.

Vantaggi

Un buon finanziamento per la 500X con il recente 1.5 ibrido, caratterizzato dall’assenza di anticipo, da uno sconto iniziale fino a 6.100 euro e da rate mensili da 314 euro, spese incluse.

Svantaggi

Per questi importi, Fiat richiede la rottamazione di un veicolo fino a Euro 3; attenzione anche al calendario di uscite per la nuova 600.

In sintesi