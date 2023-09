Dalla collaborazione tra Polestar e Hot Wheels nasce la Polestar Synergy. La supercar elettrica presentata al Salone di Monaco è l’unione dei tre progetti vincitori del Polestar Design Contest, una “competizione” che ha visto gli oltre 600 partecipanti rispondere alla richiesta del brand di progettare una vettura orientata alle massime prestazioni e 100% sostenibile.

Dopo la nomina dei vincitori, i designer e il team di progettazione del brand svedese hanno unito le forze per sei mesi per dare vita al prototipo esposto alla kermesse bavarese.

La monoposto del futuro

Come dice Polestar, il design della supercar “si ispira alla natura e alla stabilità emotiva nel tempo, con un design interno fluttuante a un solo posto con il controllo al centro”.

Polestar Synergy

Lunga 4,56 metri e alta 1,07 m, l’auto ha proporzioni inedite per il marchio e porta la firma di Devanish Deshmukh e Swapnil Desai, entrambi residenti a Parigi, mentre gli interni sono stati disegnati dal cinese Yingxiang Li, che ha focalizzato l’abitacolo sul comfort e sul “controllo del movimento”.

Così Thomas Ingenlath, ceo di Polestar:

“Congratulazioni ai vincitori; la loro visione e il lavoro di squadra con i nostri designer hanno dato vita a un'auto davvero splendida. La collaborazione con Mattel per il Polestar Design Contest del prossimo anno insieme ai prossimi modelli in scala delle nostre auto porteranno il marchio Polestar e questo innovativo concorso a un pubblico ancora più vasto. Tutto ciò dimostra che i veicoli elettrici - nella realtà o come giocattoli - possono essere altrettanto, se non più, emozionanti dei loro equivalenti ICE”.

Polestar Synergy, la postazione di guida

Dopo il debutto a Monaco, il modello in scala 1:1 arriverà negli Stati Uniti e inizierà il suo tour come modello principale all'Hot Wheels Legends Tour di El Segundo, in California, dal 7 ottobre 2023, prima di fare altre apparizioni nelle sedi Polestar di tutto il Paese.