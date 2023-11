Un’offerta che scade il 17 di novembre e soggetta a disponibilità di vetture si prospetta come qualcosa di interessante, per coloro che intendono acquistare una Tesla Model Y con un leasing finanziario.

L'iniziativa presente nel sito ufficiale riguarda le Model Y in tutti gli allestimenti, ed ha come principale vantaggio un tasso agevolato del 5,29%; vediamo l’esempio sulla versione più costosa, la Performance.

Il prezzo iniziale è di 47.987,47 euro compresi gli Ecoincentivi e da ridurre ulteriormente con eventuali agevolazioni territoriali.

C’è poi da versare l’anticipo di 11.500 euro, con 60 canoni mensili da 355,29 euro (TAN 5,29%, TAEG 5,44%), con un limite massimo di 10.000 km e 0,25 euro di costo al chilometro in caso di esubero.

Da notare che sia l’apertura pratica che le spese di incasso sono pari a zero; inoltre la commissione per l’ordine online di 250 euro può essere rimborsata, in caso di rifiuto, entro una settimana. La consegna è stimata in 2-3 settimane dall’ordine.

Vantaggi

Tesla propone nel proprio sito ufficiale un’offerta che ha alcuni aspetti interessanti, a cominciare dai tassi agevolati, dal listino scontato e da un canone mensile sostenibile, considerando la categoria della Model Y. Da sottolineare l’assenza di costi di apertura pratica e di spese mensili di incasso.

Svantaggi

L’offerta non comprende servizi, e sono da considerare ci costi di alcuni optional, come le diverse tipologie di Autopilot.

In sintesi