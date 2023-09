Proseguendo con le sue tipiche e ricorrenti "ondate" di consegne e immatricolazioni la Tesla Model Y torna regina delle vendite in Europa segnando ad agosto 2023 quota 21.549 unità.

Questo significa numeri triplicati per la Model Y (+208%) rispetto allo stesso mese del 2022 e una decisa rivincita rispetto alla Volkswagen T-Roc e alla Dacia Sandero che le avevano strappato recentemente il titolo di auto più venduta d'Europa.

Battute Volkswagen T-Roc e Dacia Sandero, entrambe in leggero calo

Al secondo posto nella classifica continentale di agosto troviamo la Peugeot 208 (15.840 unità) in crescita del 4%, mentre la Volkswagen T-Roc scivola in terza posizione con 15.198 pezzi (-7%).

Nel mese delle vacanze estive piazza un ottimo risultato la Fiat 500 che guadagna la terza posizione con le sue 14.469 vetture immatricolate e un buon +4%. Nella Top 10 delle più vendute si segnalano poi gli ottimi recuperi di Renault Clio (+145%) alle prese col lancio del restyling e la Tesla Model 3 che quadruplica le consegne (+307%).

Tesla Model Y Peugeot 208 Volkswagen T-Roc

Le auto più vendute in Europa ad agosto 2023

Tesla Model Y, 21.549 (+208%) Peugeot 208, 15.840 (+4%) Volkswagen T-Roc, 15.198 (-7%) Fiat/Abarth 500, 14.469 (+4%) Dacia Sandero, 14.428 (-2%) Volkswagen Golf, 13.760 (+11%) Opel Corsa, 13.342 (+11%) Renault Clio, 12.865 (+145%) Citroen C3, 12.111 (+1%) Tesla Model 3, 11.943 (+307%)

La Tesla Model Y si avvia a conquistare l'intero 2023

Questo significa che da inizio anno la Tesla Model Y è saldamente in testa alle vendite europee con 169.420 immatricolazioni e a questo ritmo, sottolinea Felipe Munoz, Global Analyst di JATO Dynamics, l'americana si avvia a dominare l'intero 2023.

Tesla Model Y

Si tratterebbe di un risultato storico per il marchio americano, visto che nessuna auto non europea è mai riuscita nell'impresa di conquistare la classifica di vendite in Europa. Tra l'altro la Model Y è l'auto più venduta in Belgio, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera.

Le auto più vendute in Europa nel periodo gennaio-agosto 2023