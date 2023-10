È sempre affascinante aprire un vecchio fienile o un garage per vedere cosa si nasconde al suo interno. Anglia Car Auctions ha recentemente presentato una collezione di veicoli abbandonati in Scozia, che metterà all'asta questa settimana.

Le auto includono una Chevrolet Corvette del 1959, uno dei primi veicoli rimossi dal fienile in rovina. L'annuncio dice che la Chevrolet con guida a sinistra non ha né il motore né il cambio sotto il cofano, ma che l'auto è dotata di un motore V8 smontato e del relativo cambio manuale, per tutti gli amanti del fai da te. L'attuale proprietario l'ha acquistata negli anni Novanta e l'auto è priva di documenti.

La Plymouth Coupé bicolore del 1935

Una delle auto più vecchie che andranno all'asta dal granaio è una Plymouth Coupé del 1935, con una verniciatura bicolore giallo pastello e marrone chiaro. Pur essendo più vecchia delle altre, sembra non dimostrarlo dall'esterno. Certo, ha qualche ammaccatura e la vernice è sbiadita, ma almeno non va "raccolta con la paletta" come questa vecchia Land Rover del 1953.

È difficile scegliere la preferita tra le quattro Jaguar della collezione. Una è una Jaguar E-Type 3.8 Roadster del 1963 priva di parafanghi, paraurti anteriore, cofano e parabrezza. La XK140 del 1955 (in gran parte rossa) e la XK150 del 1959 sono in condizioni migliori, mentre la Jaguar 1.5 del 1947 è addirittura marciante, a differenza della maggior parte degli altri veicoli.

Gli altri gioielli abbandonati, dalla Bond Bug alla Austin Healey

Le altre gemme presenti nel fienile includono una Bond Bug 700 del 1973, una maestosa Bentley MkVI del 1952 in nero e crema, una Ford Consul Capri rossa del 1959 e una Austin-Healey Sprite Frogeye del 1958, passata quasi inosservata. La collezione comprende anche due Land Rover e un paio di MG.

Anglia Car Auctions ha 14 auto della collezione scozzese in asta il 4 e 5 novembre 2023. Sono offerte senza riserva perché il tempo è raramente gentile, soprattutto con le auto dimenticate. Si arrugginiscono e si deteriorano, lasciando entrare gli elementi e gli animali, che non fanno altro che accelerare la fine di un veicolo. Non è chiaro da quanto tempo questi veicoli siano fermi, ma molti hanno pagato il bollo per l'ultima volta all'inizio o alla metà degli anni Ottanta. La E-Type potrebbe essere rimasta ferma per ben 50 anni. La maggior parte di questi veicoli sono in pessime condizioni e sono più adatti a essere utilizzati come ricambi più che a essere restaurati completamente.