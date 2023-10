Trovare un'auto d'epoca con pochi chilometri sulle spalle e nascosta in un fienile è forse il sogno di molti appassionati. Trovarne più d'una supera ogni tipo di aspettativa. Quando poi molte sono Corvette forse si rasenta l'epico.

Se dite che stiamo esagerando continuate a leggere e poi guardatevi il video che trovate qui sotto. Così anche voi potrete godere della vista di una Chevrolet Corvette ZR-1 del 1990 ancora coperta dalla plastica protettiva. Una roba da urlo. E siamo solo all'inizio.

(Quasi) nuove

La ZR-1 in questione fa parte di una collezione che comprende ben nove Corvette, tre pick-up, varie muscle car classiche e moderne e altro ancora. Il video della collezione è stato pubblicato sul canale John Clay Wolfe Show su YouTube, dove possiamo anche assistere all'ispezione dei vari veicoli prima della spedizione in Texas, dove ora sono custoditi e coccolati.

Se la ZR-1 non accende i vostri pruriti forse lo farà la Corvette 35th Anniversary del 1988 con appena 25 miglia (40 km circa) all'attivo o - forse ancora meglio - una Stingray del 1979 con 41 miglia (65 km), anch'essa ancora avvolta nella plastica protettiva. Auto praticamente come nuove e usate pochissimo, eccezion fatta per una Stingray del 1974 con 30.000 miglia (48.000 km). Ben meno sono quelle della Corvette più datata della collezione, un'altra Stingray - questa volta del 1971 - con 1.600 miglia (2.574).

Di tutto, di più

Non siete appassionati di Corvette? Tra le 23 auto ritrovate ci sono altre chicche come un Chevrolet 454 SS del 1990, probabilmente il modello che ha dato il via all'era dei pick-up con anima da muscle car. A pochi passi si trova uno dei suoi rivali, un Ford F-150 SVT Lightning del 1999 con 46 miglia (74 km). Amate modelli più datati? Eccovi serviti: Chevrolet C10 del 1966 con 9.000 miglia (14.400 km).

Se i cassonati non fanno per voi eccovi grandi classici: Ford Mustang Convertible del 1965, Chevrolet Camaro SS 396 del 1968, Mustang SVT Cobra del 2003 e Pontiac Firebird Trans AM WS6 del 2001. E poi Camaro SS del 2010 con 47 miglia (75 km), Buick Grand National del 1987 con 13.800 miglia (22.200 km), Lincoln Continental Mk IV del 1973 e, tornando alle Corvette, un paio di C5 tre le quali spicca una edizione speciale Indy 500 pace car del 1998 con appena 23 miglia ((37 km).

Ricca eredità

Le 23 auto protagoniste del video appartenevano a Earl Trammel, uomo d'affari dell'Alabama e appassionato di auto, scomparso nel 2022. Una passione non accompagnata però dalla cura per la propria collezione, ereditata dalla vedova e poi finita nelle mani di John Clay Wolfe, fondatore della società GiveMeTheVin.

In un video mandato ai colleghi di Motor1 USA Wolfe ha raccontato come l'incontro con la collezione sia avvenuto in maniera fortuita, dopo l'acquisto della pace car di cui sopra. L'uomo ha chiesto alla ex moglie di Trammel se avesse altro da vendere. Di tutta risposta la donna lo ha portato in un piccolo fienile e gli ha mostrato l'incredibile contenuto.