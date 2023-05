Di storie riguardanti auto abbandonate è pieno il mondo e anche noi ogni tanto parliamo di ritrovamenti particolarmente importanti, con modelli ricchi storia e fascino riportati alla luce dopo anni passati a prendere polvere in un qualche magazzino, granaio, fienile o simili. Quella che vi raccontiamo oggi però non è una storia di un ritrovamento speciale. Perché a rivedere la luce dopo anni di abbandono non è un'auto qualsiasi.

Protagonista è infatti la prima Lamborghini Countach LP500S/LP5000S mai prodotta. Quella che nel lontano 1982 debuttò al Salone di Ginevra, per poi dare vita a una serie di appena 321 esemplari. Un'auto che mai qualcuno si sarebbe aspettato di trovare abbandonata in mezzo al nulla.

Dalle stelle al... magazzino

Andiamo con ordine, partendo dalla fine, con il ritrovamento all'interno di un magazzino abbandonato a Van Nuys, un distretto di Los Angeles (California). Una supercar (e che supercar) lasciata a prendere polvere da chissà quando, con i segni del tempo a marcarne carrozzeria e interni. Da quel momento si inizia a ricostruire la storia della Lamborghini Countach abbandonata.

Salto indietro al 1982. Come detto quello è l'anno del debutto a Ginevra della Lamborghini Countach LP5000S. A beccarsi le luci della ribalta è proprio quella ritrovata nel magazzino. A dirlo non sono tanto i documenti ufficiali, quanto le caratteristiche estetiche come il logo "5L", parafanghi anteriori in stile LP400S e cerchi Campagnolo in magnesio fuso. Come se non bastasse gli uomini della Driver Source - azienda che ha messo in vendita la Countach - hanno chiamato Valentino Balboni, storico collaudatore Lamborghini, per fargli fare una perizia. Risultato: tutto confermato.

Viaggiatrice tra i due mondi

Dopo il bagno di folla a Ginevra la prima Countach LP5000S è stata acquistata in Italia da un tal Aaron Rosen, per poi trasferirsi in Germania e da lì - nel 1985 - negli Stati Uniti. Viaggio oltreoceano che comporta una modifica importante: la rimozione dei carburatori Weber per fare posto a un sistema di iniezione elettronica, fondamentale per l'omologazione negli Stati Uniti, dove vigevano regole più stringenti che in Europa in fatto di emissioni.

Una volta a posto la supercar del Toro è finita nelle mani di Carlos Cavazo, chitarrista dei Quiet Riot, con il quale ha percorso la bellezza di 41.100 miglia (più di 66.000 km). Nel 2001 arriva il momento del riposo all'interno del magazzino della Franco's European Sports Cars di Van Nuys, non si sa se per metterla in vendita o semplicemente per farla riposare nelle mani di uno specialista. Peccato però che in 22 anni la Lamborghini Countach non abbia più percorso nemmeno un chilometro. Con la morte del proprietario del magazzino nel 2021 la Lambo finisce per sempre nel dimenticatoio. Fino a oggi.

Così com'è

Ed eccoci arrivati alla fine della storia, con la Countach LP5000S messa in vendita da Driver Source nelle condizioni in cui è stata ritrovata. E ammettiamolo: poteva essere messa peggio, ma anche meglio. Il prezzo è di 695.000 dollari (642.000 euro), ai quali bisognerà aggiungere una cifra importante per il restauro. E magari per montare nuovamente i carburatori Weber.