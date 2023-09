Ogni volta che si parla di ritrovamenti auto si cercano modelli che possano catturare l'attenzione. Può però capitare che non ci sia nulla di particolarmente rilevante e che la notizia sia nel ritrovamento stesso e non in ciò che è ritornato alla luce. Oggi però non è una di quelle volte.

Già perché nel video pubblicato dal canale Youtube Classic Car Rescue che vi mostriamo qui sotto c'è da rimanere sbalorditi per la quantità di rarità presenti. Pezzi da museo - che probabilmente a un museo appartenevano - ricoperti da centimetri su centimetri di polvere.

Pezzi da novanta

Nei nove minuti di video non si fa accenno alla storia del luogo che custodisce questi "tesori" su ruote, né vengono date informazioni sulla posizione. Meglio così: chissà quanti partirebbero alla volta del ricco capannone per fare video, foto o magari provare a portarsi a casa un souvenir.

Ma veniamo alle auto ritrovate. Secondo i ragazzi di Classic Car Rescue il capannone era un museo. Ciò spiegherebbe il perché di una collezione così ricca e variegata. Ma quanto variegata?

Il video si apre con una manciata di muscle car americane: una coppia di Chevrolet Camaro di prima generazione e una Shelby Mustang rossa, forse una GT500 del 1969. Gira che ti rigira ecco comparire una prima rarità: una Shelby GT500KR convertibile del 1968. Bisognerà effettuare tutte le perizie del caso ma se fosse originale potrebbe valere circa 200.000 dollari, cifra recentemente pagata a un'asta di Barrett-Jackson.

Si tratta però solo di un antipasto.

Classici milionari

Le immagini mostrano poi vari classici "made in USA" degli anni '50 e '60, tra i quali una valanga di Cadillac dell'epoca delle vistose pinne posteriori. Al loro fianco berline e coupé degli anni '20 e '30. Si passa poi a una Rolls-Royce, una Volvo P1800, una Mercedes Classe G e un Dodge Dakota nella stravagante versione cabrio. Poi si passa alle cose serie.

A quanto pare infatti all'interno dell'ex museo abbandonato potrebbero esserci un paio di Auburn Boattail Speedster, visibili al fianco delle Camaro viste a inizio video. Come nel caso della GT500KR non siamo sicuri siano originali al 100%, ma se lo fossero ci troveremmo davanti a una sorta di unicorno. A inizio 2023 una 851 SC Speedster del 1935 è stata venduta all'asta a quasi 700.000 euro.